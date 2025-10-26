¿Qué pasa en casos de demencia? ¿Habrá alguna manera de poner los factores de riesgo a nuestro favor?

He estado observando y contemplando la demencia. De cualquier tipo y de cualquier origen. Esa condición en que la realidad parece desvanecer a favor de una colección de pensamientos y “hechos” que se asemejan a una vida que se ha metido a una licuadora, saliendo de manera mezclada y revuelta. Hay enfermedades que llevan la demencia como parte de su panorama, y hay demencias que no parecen surgir de una enfermedad fisiológica, sino como condición de la vida misma. He elucubrado un tanto sobre qué condiciones se reúnen para que un sistema humano determine defenderse de esa manera, si es que es un mecanismo de defensa. Me imagino que la vida, después de tantísimos años, puede volverse tan pesada y tan difícil de digerir que es más manejable escaparse uno al olvido.

En el mejor de los casos la vida es difícil. Implica esfuerzos, dolores y pérdidas a la vez que incluye éxitos, amores, y gozo. ¿Será que nuestra habilidad de manejar las altas y las bajas de la vida será un factor en la manera en que manejaremos la memoria y la opción de presencia en la vida a futuro? ¿Será el sufrimiento una de las razones por las que algunas personas se desconectan? Sé que tengo muchos episodios de la vida que prefiero no recordar y cuando se asoman hago hasta lo imposible por devolverlos a su lugar bajo la alfombra donde deben estar y permanecer.

Lo que se me ocurre en este momento es asegurarme de trabajar en terapia los eventos y temas que amenazan con volverse traumáticos a nivel de hacer necesario un borrón o sacudida de memoria. Las pérdidas significativas. Los eventos que me han causado dolor que no mengua lo suficiente con el tiempo. Los errores que me han provocado vergüenza. Los episodios de maltrato a manos de otras personas. Los abusos. Las carencias. Lo que no he entendido por más que he intentado. Los sinsentidos. Las frustraciones. Te invito y me invito a buscar las heridas que siguen supurando. Vayamos a terapia antes de que sea demasiado tarde.