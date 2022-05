¿Qué pensarán los médicos cubanos?

Hace varios años escribí sobre una experiencia personal en La Habana, durante un viaje oficial de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en 2001, titulé ese artículo “Cuba frente a la libertad de Juanito”. Yo tenía entonces 21 años, coordinaba los asuntos internacionales de la Mesa Directiva de la Cámara. En esas fechas México era novedad por la alternancia del 2000.

Como parte de la comitiva pude experimentar el paquete VIP que ofrece el régimen cubano a sus invitados especiales: recorrido por el centro histórico, visita a la Universidad, la escuela de medicina, la Asamblea Popular, los museos de la Revolución, todo ello revestido en la parafernalia de un trato privilegiado, desde el momento de aterrizar en el aeropuerto José Martí: concurridas conferencias de prensa, traslado en lujosos Mercedes Benz, hospedaje en el Laguito, colonia residencial de gran lujo donde se apapacha a los visitantes oficiales, y la cereza del pastel: una cena con el comandante Fidel en la sede del Consejo de Estado, donde recientemente se reunieron López Obrador y Díaz Canel.

Durante uno de los traslados entablé conversación con el chofer asignado, era un hombre mayor, amable y alegre, como suelen ser los cubanos, pero cuando le pregunté cómo estaba el país en general, cambió su actitud por una seriedad absoluta. Mi pregunta no era nada específica, buscaba yo sacar plática, pero sólo obtuve un tajante: “Yo no le puedo responder, eso lo debe preguntar a los compañeros de la Asamblea”. En ese momento no di mayor importancia al asunto.

Meses más tarde, en respuesta a nuestra visita, vino una delegación de la Asamblea Cubana. Durante el trayecto del aeropuerto al hotel, una legisladora hizo a Juanito la pregunta que yo hice en La Habana, pero enfocada al presidente Fox. Juanito era chofer del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Juanito respondió campechana y francamente: “pues ahí la lleva, pero ha metido mucho la pata últimamente, dicen que la mujer lo controla”.

Caí en la cuenta. Juanito era libre de expresar su opinión, más allá de todo protocolo y de las formas, respondió como quiso hacerlo, estuviera yo o no de acuerdo con su dicho, no había nada que pudiera hacer para limitarlo, Juanito concluyó sus palabras con una risa franca y sin remordimiento, lo que me hizo recordar la reserva del chofer cubano.

Hoy se debate a gritos la invitación a médicos cubanos para que puedan dar servicios en lugares de muy alta marginación, percibo en ello el ruido típico de estos tiempos de polarización. Los que están a favor de estas misiones critican a los médicos mexicanos por no estar dispuestos a trabajar en lugares que padecen alta marginación. Los que se oponen hablan de una cruel afrenta a los médicos mexicanos y denuncian un intento gubernamental de ideologizar al pueblo con la ayuda del Gobierno cubano.

Una vez más, ver todo en blanco y negro no nos ayuda a entender. La realidad suele ser matizada y gris. Es falso que todos los médicos mexicanos se nieguen en redondo a trabajar en lugares de alta marginación. Muchos lo hacen por obligación año con año, como servicio social. También es falso que todos los médicos cubanos vengan con la encomienda de ideologizar a sus pacientes. Tal vez algunos lo hagan, los que se beneficien por hacerlo. Algunos médicos se suman a estas misiones para salir de la isla, son muchos los médicos que se quedan en los países donde prestaron sus servicios. Desertan de la dictadura.

Mucho ayudaría a tirios y troyanos bajarle tres rayitas a la polémica. El Gobierno debería avergonzarse de pedir ayuda al extranjero para atender en materia de salud a las zonas marginadas. A los opositores les conviene hacer una pausa y diferenciar los presuntos intereses del régimen cubano al aliarse con la 4T de las motivaciones humanas y profesionales de los médicos cubanos, en todo caso, utilizados como peones en el perpetuo ajedrez político entre la Ciudad de México, Washington y La Habana.

Lo que hace López Obrador no es nada nuevo, antes lo hicieron todos los presidentes, desde López Mateos hasta López Obrador, excepción hecha de Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto.

