Qué sirva de algo la exhibida

Pero ese fanatismo o ceguera nos ha hecho restarle importancia a los logros en otras disciplinas y a estas fechas ejemplos abundan de que el poder deportivo mexicano realmente existe.

Lo sabes tú y lo sé yo; este comentario es como un grito en el desierto, pero al fin grito. Tampoco es una invitación a ya no soñar con ver a alguna vez a la Selección coronarse en un campeonato mundial.

Sirva la Leagues Cup para hacernos entender una cosa: ya no podemos tener al futbol como nuestra religión deportiva; hay mucho más allá del juego de las patadas como para seguir perdiendo el tiempo.

El primer caso que viene a la mente es el de nuestro ciclista estrella, Isaac del Toro, quien logró hace unos días un histórico lugar en el podio final del Tour de Francia, logro jamás alcanzado por un azteca.

En esa línea triunfadora tenemos al clavadista Osmar Olvera, quien se consagró campeón mundial en el trampolín de 3 metros en Singapur 2025 y recientemente conquistando tres medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sumado a sus dos medallas en los Juegos Olímpicos Paris 2024.

Gran emoción causaron también las gemelas Lía y Mía Cueva colgándose la de oro en el trampolín sincronizado de 3 metros en la Copa México de Clavados 2026 en Zapopan, tras superar a las poderosas chinas.

En el flag football, desde hace tiempo, los equipos femeniles dominan el emparrillado. Con tres campeonatos mundiales de la IFAF (2004, 2008 y 2012) y dos más en los World Games (2022 y 2025). Además, hace unas semanas, la categoría Sub-15 femenil conquistó el título en el NFL Flag Championship.

Qué podemos decir del tiro con arco, que cuenta con podios en Juegos Olímpicos y múltiples medallas de oro en el Campeonato Panamericano y los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 de la mano de figuras como Matías Grande, Alejandra Valencia, Andrea Becerra y las coahuilenses Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz.

Y así podemos seguirle, pero el meollo de este texto es exponer la escasa importancia dada a estas glorias del deporte, comparada con el endiosamiento de los futbolistas verdes. Al final vemos la diferencia abismal en los resultados y a nadie vimos haciendo bulla en el Ángel de la Independencia cuando se gana en otra cosa que no sea el pambol.

Sirva la pobre actuación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup, siendo aplastados por los gringos para ver si se le quita un poco el foco a los perdedores y glorificamos a los triunfadores.

Se trata de aprovechar las fortalezas de los deportistas mexicanos para incentivar a los niños a perseguir otros sueños donde nuestro país realmente sabe competir.