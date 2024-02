¿Qué va a hacer hoy? Recuerde que hay prioridades

La vida, ese circo cósmico donde los malabares mentales y las piruetas emocionales son el pan de cada día, y el establecer prioridades es como intentar enseñarle trucos nuevos a un perro: una mezcla entre hilarante y desconcertante. ¿Por qué esto es tan difícil a veces? La vida debería ser más divertida que una fiesta de payasos, donde pudiéramos dominar el arte de las prioridades y no salir volando en el caos.

Algo muy importante que debemos hacer a la de ya mis queridos lectores, es aprender a reflexionar sobre nuestros valores. Antes de sumergirnos en el viaje de establecer prioridades, debemos pensar en ello como elegir entre ser un superhéroe o simplemente conformarnos con ser una versión menos impresionante de nosotros mismos. ¿Qué es más nuestro estilo, salvar el día o simplemente intentar no perder las llaves del coche? Porque, sinceramente, en este circo llamado vida, todos necesitamos un poco de caos para mantenernos en forma y entretenidos. Después de todo, ¡la vida sin desafíos sería tan aburrida como un mago sin trucos!

Sí debemos tener muy bien definidas cuáles son y serán siempre nuestras metas a corto y largo plazo. El establecer metas es como planificar unas vacaciones en un lugar paradisíaco. Pero, claro, las vacaciones son para aquellos que pueden encontrar tiempo entre el trabajo, las responsabilidades y las interminables llamadas de atención de la lavadora, pero sobre todo para aquellos que lo desean, porque esto requiere un compromiso real.

Algo que me ha funcionado es usar la siguiente analogía: “Fiesta en la playa”. No soy fan de la playa, pero sí de que las cosas salgan bien. Empiece planificando sus metas como si fueran la mejor fiesta de la playa y asegúrese de tener suficiente protector solar para los obstáculos. Porque la vida es una playa y usted es el maestro de ceremonias, solo hay que asegurarse de que la marea no arrastre sus sueños muy lejos después.

Le voy a confesar algo, no puedo evitar comprar, soy un comprador compulsivo, más cuando veo algo de cocina o tecnología, o peor aún, de cocina y tecnología combinadas. También soy muy adicto a los videojuegos, pero eso ya es otra historia. Aquí lo importante es que debemos saber distinguir entre la urgencia y la importancia, y evaluar ambas.

Hay mil maneras de cómo explicar esto, pero para mí clasificar tareas por urgencia e importancia es como tratar de decidir cuál de tus vecinos es el más insoportable. Al final, todos tienen su momento, pero algunos merecen más atención que otros. No se preocupe si algunos quedan en el olvido, ¡nadie recordará a ese vecino ruidoso en la fiesta!

Y no, el “no” no es malo. Al contrario, es muy necesario aprender a decir “no”. Decir “no” es como lanzar una granada de humo para escapar de situaciones incómodas. Yo lo veo como mi súper poder de evasión social y usted también debería verlo así. Si alguien le llama para pedirle algún favor y no sabe cómo negarse, simplemente diga: “¡No puedo, estoy demasiado ocupado siendo increíble!” Porque decir “no” no es una grosería ni significa ser descortés, es su billete directo a la libertad. ¡No se convierta en el malabarista de los compromisos, sea el maestro de ceremonias de su propio show y elija sus propios actos principales!

¿Y cómo vamos a lograr esto, Daniel? Fácil, con planificación y organización. La planificación es como intentar encontrar calcetines a juego en la mañana: a veces funciona, otras veces simplemente aceptas que la vida es caótica y los calcetines también pueden serlo. ¡No hay problema, la moda del desorden está de moda! Organícese como si estuviera preparando un desfile de moda, ¡donde el caos es el nuevo negro! Porque, sinceramente, la vida es mucho más emocionante cuando aceptamos que nuestro armario y nuestra vida tienen algo en común: ambos son impredecibles. ¡Que el desorden sea nuestra obra maestra! No se estrese tanto, mai friend.

Pero algo a lo que sí debe darle mucha importancia, es a priorizar en gran medida, el autocuidado. Este es como un spa para su alma, aunque a veces es más parecido a una pizza en la cama. ¡Nunca subestime el poder curativo de una buena película y un montón de almohadas!

También aquí me refiero a esas “personitas” en nuestra vida que lo único que hacen es arruinarla. Me refiero a los típicos “cagabolas”, esos que siempre andan deprimidos sin una razón aparente, o los que todo les sale mal o no resulta como ellos quieren y tienen coraje hacia uno porque con esfuerzo vamos logrando paso a paso lo que nos proponemos. Son esas personas tóxicas las que hay que sacar de nuestras vidas, llámense amigos, familia, o como sea; nuestra salud mental es y debe ser una prioridad siempre.

Hay que entender que cuidarse a sí mismo es como darle a nuestro cuerpo y mente un pase VIP en el parque de diversiones de la vida. ¡No seamos el espectador, seamos el director de nuestra propia película y asegurémonos de tener un buen soundtrack! Después de todo, la risa y el autocuidado son el combo ganador para hacer frente a cualquier acto de la vida.

Debemos siempre reevaluar y ajustar según sean necesarios nuestros planes. La vida es como un programa de televisión que nunca viste antes, así que siempre habrá giros inesperados. Ajustemos nuestra estrategia según sea necesario, porque, sinceramente, no necesitamos un plan cuando la vida es tan impredecible.

Por eso recordemos que establecer prioridades no se trata solo de hacer malabares con las tareas. Es sobre reconocer que no podemos hacerlo todo y decidir qué malabares son dignos de nuestro tiempo limitado en este planeta. La verdadera sabiduría radica en aprender a reírnos de los malabares que caen, aceptar el caos y disfrutar del espectáculo. Al final del día, todos somos malabaristas en este gran circo cósmico, así que vamos a reírnos de nuestros desafíos, a celebrar nuestros éxitos y a seguir lanzando malabares al aire.

Preparémonos para abrazar el caos con una sonrisa de oreja a oreja. ¡Después de todo, las mejores historias no siguen un guion, sino el ritmo del corazón! Y en este gran espectáculo llamado vida, debemos ser el director que improvisa y encuentra la belleza en cada escena inesperada.

Hay que hacer siempre que la risa y la locura sean nuestro mejor truco y la felicidad nuestro mayor premio. ¡Debemos enfrentar ese circo llamado vida con una sonrisa en la cara, porque la vida es un espectáculo y nosotros siempre vamos a ser la estrella principal! ¡La risa es el boleto dorado para el gran espectáculo de la vida! Porque como dice siempre mi muy querido compadre, el psicólogo David Quintero: “La vida es como un buen chiste, sonríele, porque el que no sonríe simplemente contamina”.

Y si al final todo falla, recuerde que siempre podemos volver a empezar si queremos. Pero al fin y al cabo, esta es solamente mi siempre y nunca jamás humilde opinión. Y usted... ¿Qué opina?

