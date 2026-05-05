¿Quién dijo que solo llena es bella? Episodio 2
DETONAmos este día / la continuación de ayer / y de pronto aparecía / Madre Luna por doquier
¿Les platico? ¡Arre!
Todavía no nacía
no era más que un simple embrión
mucho esfuerzo invertía
por salir del cascarón.
Dios de Abraxas, dijo Demian
de Hermann Hesse en su novela
a los buenos Dios los premia
Luna a malos da tutela.
Para nacer hay que romper
todo un mundo desde adentro
desde afuera es corromper
todo intento, todo encuentro.
”A volar”, pidió La Luna
tanto a Demian como a todos
y encontraron la fortuna
vándalos y visigodos.
Entre el hecho y la emoción
hay un espacio intermedio:
es la in-ter-pre-ta-ción
y si falla sobra el tedio.
Madre Luna nos ampara
con celeste pulcritud
ignorancia sale cara
es del bobo, esclavitud.
En el centro, una fogata
nos abraza y da cobijo
la respuesta es inmediata
aun La Luna en su escondrijo.
Nuestra función cerebral
con la Luna bien se afila
pero hay cada “animal”
que ignorancia di-la-pi-la.
Cuando La Luna está llena
a los mares embravece
todo crea una cadena
y el humano la padece.
A las tierras fertiliza
cuando es nueva y sale plena
a sus hijos penaliza
cual si fueran alma en pena.
A veces de la mochila
se nos cuelga Madre Luna
ella ayuda, prende pila
ahuyentando mala fauna.
Generosamente alumbra
al caer la noche a mazo
a su luz nos acostumbra
con la vida tiende lazo.
No me pidas a La Luna
líbrame de la orfandad
si la pierdo ¿quién me acuna?
no te lleves su lealtad.
Cuando muera, te prometo
la tendrás como mi herencia
hoy contigo lo decreto
mando en prenda mi querencia.
Palidez se vuelve plata
llena de sabiduría
suelta a México insensata
que con hilos sostenía.
Muy cansina ella se aparta
opulenta en su desidia
de la Cuarta ya está harta
de otros tiempos siente envidia.
Su cercana lejanía
del paisano y sus andares
esto no es soberanía
son malignos sus lunares.
Prevalecen los maleantes
llenos de odio sus lenguajes
ignorantes gobernantes
deplorables personajes.
La herejía en estos años
cobra víctimas humanas
a la hoguera van por daños
crías de AMLO y las Sanjuanas.
Sol y Luna bien aliados
al castigo que merecen
generales y soldados
en las llamas enloquecen.
Los hermanos envilecen
traicionando las confianzas
a la mala se enriquecen
degradando las finanzas.
Desde el cielo ella nos pide
que contemos con su mano
no hay mejor madre que cuide
nunca tarde, sí temprano.
La vida concede turnos
para amar y ser amado
seas diurno o nocturno
al leer o escribiendo.
Ama hasta que te duela
si te cuidan, corresponde
es La Luna nuestra escuela
y su amor nunca se esconde.
Si te cuidan, sé dichosa
si tú cuidas, dalo todo
seas abeja o mariposa
tengas nombre o un apodo.
El amor viene del cielo
no del fondo de la Tierra
y La Luna da consuelo
abre brazos, no los cierra.
Cajón Desastre:
Ahora sí para mañana
viene un cambio de programa
queda toda la semana
y la audiencia lo reclama.
Gaby con su irreverencia
Iván y la Compañía
ambos llenos de prestancia
la Sanjuana les gruñía.