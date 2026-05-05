¿Quién dijo que solo llena es bella? Episodio 2

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Opinión
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    ¿Quién dijo que solo llena es bella? Episodio 2
    Quién dijo que solo llena es bella. Sierra Madre de San Pedro. Grupo Detona/Diseño por Edwin Sánchez Landeros

DETONAmos este día / la continuación de ayer / y de pronto aparecía / Madre Luna por doquier

¿Les platico? ¡Arre!

Todavía no nacía

no era más que un simple embrión

mucho esfuerzo invertía

por salir del cascarón.

Dios de Abraxas, dijo Demian

de Hermann Hesse en su novela

a los buenos Dios los premia

Luna a malos da tutela.

$!¿Quién dijo que solo llena es bella?
¿Quién dijo que solo llena es bella? Grupo Detona/Grupo Detona/Horacio González Palomo./Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Para nacer hay que romper

todo un mundo desde adentro

desde afuera es corromper

todo intento, todo encuentro.

”A volar”, pidió La Luna

tanto a Demian como a todos

y encontraron la fortuna

vándalos y visigodos.

$!ATOLE.
ATOLE. Calderón

Entre el hecho y la emoción

hay un espacio intermedio:

es la in-ter-pre-ta-ción

y si falla sobra el tedio.

Madre Luna nos ampara

con celeste pulcritud

ignorancia sale cara

es del bobo, esclavitud.

$!No te preocupes Sanjuena.
No te preocupes Sanjuena. Grupo Detona/Calderón/Museo Louvre/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

En el centro, una fogata

nos abraza y da cobijo

la respuesta es inmediata

aun La Luna en su escondrijo.

Nuestra función cerebral

con la Luna bien se afila

pero hay cada “animal”

que ignorancia di-la-pi-la.

Cuando La Luna está llena

a los mares embravece

todo crea una cadena

y el humano la padece.

A las tierras fertiliza

cuando es nueva y sale plena

a sus hijos penaliza

cual si fueran alma en pena.

$!Quien quiere nacer debe romper un mundo, desde adentro. Si se intenta desde afuera, alguien muere. El pájaro rompe el cascarón y vuela hacia el bien... o el mal. Demian, de Hermann Hesse.
Quien quiere nacer debe romper un mundo, desde adentro. Si se intenta desde afuera, alguien muere. El pájaro rompe el cascarón y vuela hacia el bien... o el mal. Demian, de Hermann Hesse. Grupo Detona

A veces de la mochila

se nos cuelga Madre Luna

ella ayuda, prende pila

ahuyentando mala fauna.

Generosamente alumbra

al caer la noche a mazo

a su luz nos acostumbra

con la vida tiende lazo.

$!Leyendo de niño a Demian, de Hermann Hesse, que con La Luna como cómplice redireccionó mi vida a los 14 años. Ilustración por Garabato, artista de Shihuahua.
Leyendo de niño a Demian, de Hermann Hesse, que con La Luna como cómplice redireccionó mi vida a los 14 años. Ilustración por Garabato, artista de Shihuahua. Grupo Detona

No me pidas a La Luna

líbrame de la orfandad

si la pierdo ¿quién me acuna?

no te lleves su lealtad.

Cuando muera, te prometo

la tendrás como mi herencia

hoy contigo lo decreto

mando en prenda mi querencia.

Palidez se vuelve plata

llena de sabiduría

suelta a México insensata

que con hilos sostenía.

Muy cansina ella se aparta

opulenta en su desidia

de la Cuarta ya está harta

de otros tiempos siente envidia.

Su cercana lejanía

del paisano y sus andares

esto no es soberanía

son malignos sus lunares.

Prevalecen los maleantes

llenos de odio sus lenguajes

ignorantes gobernantes

deplorables personajes.

La herejía en estos años

cobra víctimas humanas

a la hoguera van por daños

crías de AMLO y las Sanjuanas.

Sol y Luna bien aliados

al castigo que merecen

generales y soldados

en las llamas enloquecen.

Los hermanos envilecen

traicionando las confianzas

a la mala se enriquecen

degradando las finanzas.

Desde el cielo ella nos pide

que contemos con su mano

no hay mejor madre que cuide

nunca tarde, sí temprano.

La vida concede turnos

para amar y ser amado

seas diurno o nocturno

al leer o escribiendo.

Ama hasta que te duela

si te cuidan, corresponde

es La Luna nuestra escuela

y su amor nunca se esconde.

Si te cuidan, sé dichosa

si tú cuidas, dalo todo

seas abeja o mariposa

tengas nombre o un apodo.

El amor viene del cielo

no del fondo de la Tierra

y La Luna da consuelo

abre brazos, no los cierra.

Cajón Desastre:

Ahora sí para mañana

viene un cambio de programa

queda toda la semana

y la audiencia lo reclama.

Gaby con su irreverencia

Iván y la Compañía

ambos llenos de prestancia

la Sanjuana les gruñía.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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