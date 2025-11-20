Quien pide perdón, se salva

Les platico? Arre!

- Si Diaz Ordaz hubiera pedido perdón tras los hechos del 2 de octubre de 1968, la historia no lo recordaría como un represor.

- CSP tampoco lo ha hecho por lo ocurrido el pasado 15 de noviembre; debido a eso la comparan con Diaz Ordaz.

- A pesar de haber sido uno de los mejores mandatarios del mundo, en el poder y ya retirado, Pepe Mujica pidió perdón al pueblo uruguayo. Vuelto de nuevo a su actividad como floricultor, el 13 de mayo de 2025 tomó una rosa amarilla, la abrazó contra su pecho y exhaló el último suspiro pronunciando la última palabra de su fructífera vida de 90 años: “PERDÓN”.

Quienes por soberbia y orgullo desmedido nunca piden perdón, se pierden como lágrimas en la lluvia.

Se mienten a sí mismos.

No solo la verdad nos hará libres; también el PERDÓN.

