Opinión
/ 20 noviembre 2025
    Quien pide perdón, se salva
    Una joven con cartel con la imagen del expresidente ‘Gustavo Díaz Ordaz exigió justicia durante la marcha en el marco del 56 Aniversario de la Matanza Estudiantil en Tlatelolco del 2 de octubre de 1968. Foto: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

- Si Diaz Ordaz hubiera pedido perdón tras los hechos del 2 de octubre de 1968, la historia no lo recordaría como un represor.

- CSP tampoco lo ha hecho por lo ocurrido el pasado 15 de noviembre; debido a eso la comparan con Diaz Ordaz.

- A pesar de haber sido uno de los mejores mandatarios del mundo, en el poder y ya retirado, Pepe Mujica pidió perdón al pueblo uruguayo. Vuelto de nuevo a su actividad como floricultor, el 13 de mayo de 2025 tomó una rosa amarilla, la abrazó contra su pecho y exhaló el último suspiro pronunciando la última palabra de su fructífera vida de 90 años: “PERDÓN”.

Quienes por soberbia y orgullo desmedido nunca piden perdón, se pierden como lágrimas en la lluvia.

Se mienten a sí mismos.

No solo la verdad nos hará libres; también el PERDÓN.

