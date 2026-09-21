Quiroga Chapa, cronista incomparable de la tauromaquia

A los cuatro vientos lo proclamo, y si más vientos hubiera también a través de ellos lo proclamaría. Soy devoto feligrés de esa antigua y misteriosa liturgia que es la fiesta de toros. Lo soy desde muy niño, desde que mi padre me llevó a la corrida en que se despidió el Maestro de Saltillo, don Fermín Espinosa, “Armillita”. Mi papá, mi madre, mi hermano mayor y yo ocupamos cuatro barreras de primera fila. ¿Cómo pudimos darnos ese lujo, accesible sólo a los ricos de la ciudad por lo caro de los boletos para aquel festejo? Don Mariano Fuentes era un modesto empleado de oficina, tenedor de libros –entonces no se llamaban contadores– en el molino de trigo Eureka. Sucedió que se había construido para la ocasión una plaza de toros hecha de madera. A fin de probar su resistencia, se llenaron los tendidos con bultos de harina suministrados por la empresa donde mi padre trabajaba. Le regalaron al propietario cuatro boletos de los más costosos. Al señor no le gustaban los toros, y le cedió los lugares a mi padre. No supo que con eso el chiquillo que era yo recibió un deslumbramiento que le dura después de 80 años. Amo la fiesta de toros porque amo al toro. Ese hermoso, maravilloso, majestuoso animal es el protagonista de la tauromaquia. “Fiesta de toros”, decimos, no “fiesta de toreros”. El toro de lidia no existe en la naturaleza. Es una creación del hombre, que afina su bravura instintiva y la aprovecha para forjar un arte que se da a las orillas de la muerte. Para que el toro viva los toros deben morir. Si se acaba la fiesta de toros, los toros también se acabarán. No pueden vivir fuera de la dehesa. No están hechos para la sordidez del rastro, sino para el esplendor del ruedo. Quienes buscan matar la fiesta de toros causarían al mismo tiempo la extinción del toro. ¿Que hay sangre en la faena? Es cierto. Del toro siempre; del torero a veces. Para enfrentar a un coloso de 500 kilos es necesario disponerlo a fin de hacer arte con él, y darle muerte al final, porque la muerte es su destino natural. Para eso fue creado; para eso vivió cinco años en libertad completa, rodeado de cuidados que no recibe ningún otro animal en el planeta. Una verónica de alhelí –lo dijo Lorca–, un hondo pase natural, tienen una belleza efímera y eterna que detiene los relojes en la plaza y pone en el aficionado una emoción desconocida para el que tiene ojos y no ve. Quien va a los toros sin saber de toros recibe el nombre de “villamelón”. Yo pertenezco a esa especie. Pero soy un villamelón enamorado. Hasta el fin de mis días guardaré aquel deslumbramiento que puso luz y color en mis ojos de niño. Por eso siento admiración y afecto por José Antonio Quiroga Chapa, sapiente aficionado, hombre de calidad humana excepcional a cuya generosidad debo dones de vida inapreciables. Cronista incomparable de la tauromaquia, escribió un libro que a su elegancia literaria añade acuciosa labor documental y, sobre todo, acendrado amor a la fiesta. En sus páginas está la historia de la regia torería regia, quiero decir de Monterrey y Nuevo León, que entregó a la tauromaquia mexicana, y universal, a ese gran señor, tormentoso de espíritu y de cuerpo –“sismo y estatua” fue llamado–, don Lorenzo Garza, ave de tempestades, artífice lo mismo de ovaciones que de broncas. De esa raíz gloriosa surgirían después los dos titanes: Eloy Cavazos y Manolo Martínez, grandes ambos, con la misma e igual grandeza de los dos picos del Cerro de la Silla. Mi ánimo se reviste de oro, seda, sangre y sol para dar gracias de corazón y de alma a José Antonio Quiroga Chapa por su libro, regalo precioso de belleza, sabiduría y amor... FIN.