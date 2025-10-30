Rayando el sol

Jamás la historia es repetitiva. Llegamos al desencanto. Al desamparo. Nos apropiamos de la bajeza involuntaria. Si el presidente o el gobernador resultan con los altos indicadores de confianza. Cambió la óptica. Dejamos de ser los eternos inquisidores. A donde paró la capacidad de auto sorprenderse. Asimilamos la única capacidad de inteligencia.

Monterrey es mucho mayor a la displicencia de las autoridades. A la ciudad capital llegan los laboriosos ejes de la necesidad de la periferia de nuestro imperio azteca en México City Blues. La entidad de Jack Kerouac, William Borroughs o Allen Ginsberg.

Hemos destruido el alto valle metafísico de Alfonso Reyes. La región más transparente de Carlos Fuentes.

Cualquier rufian o mequetrefe viene a imponer sobre la cultura norteña su incapacidad de tolerancia, trabajo o serenidad.

Lo permitimos en las deshoras de la ciudad señorial, con hijos bastardos del virreinato, con sus ínfulas de soberbia. Entiendes a la compleja metrópoli de Monterrey, inculto y menesteroso señor De la Garza.

No serás el indicado para señir la corona de una compleja y defenestrada capital del mundo norestense. Incluso una joven de 28 años tiene mayor grado de aceptación y de empatía a la maquinaria electoral del PRI, PAN y del alicaído PRD.

Decide declinar la lucha o la carrera por una posibilidad remota. Prefieren la banalidad de una incompetente primera dama estatal a permitir el ascenso a la gubernatura. Entendiste Adrián.

Prefieren a Waldo, Tatiana, Judith o Clara Luz, por mucho de las palabrerías de aquí trabajamos y aquí resolvemos.

No.

Eres el alimento idéntico de los dinosaurios. Al mismo temple de Movimiento Ciudadano. Con todo y Mariana. Eso no es poco. El desencanto resulta mayúsculo. Irremediable y soberbio.

Aun practiques fisiconstrutivismo. Padeces de la misma enfermedad terminal. La soberbia es contagiosa y deja secuelas permanentes. En ningún war room te pueden ayudar a contrarrestar las deficiencias tangibles.