$!Reclama EEUU falta de agencia oficial para coordinar información pública del gobierno mexicano

Era necesario estar presente o cerca de la reunión que sostuvo Jamieson Greer -representante comercial de EEUU- con la presidente Sheinbaum y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, el pasado lunes 20 de este abril.

Aunque fue a puerta cerrada, la salida resultó tan tumultuosa que el agente de Grupo DETONA ® en Palacio Nacional reportó un altercado que ocurrió entre Greer y Ebrard.

Además de algo relacionado con los aranceles y la falta de compromiso de la parte mexicana para reunirse con sus asesores del “cuarto de junto” desde junio del año pasado -como sí lo han hecho las partes de EEUU y Canadá-, el funcionario norteamericano le hizo ver al secretario de Economía -apuntándole con el dedo- el desorden informativo que impera en las dependencias del gobierno mexicano respecto al T-MEC.

Habiendo sido informado por el embajador de EEUU en México -el “boina verde”, Ronald Johnson- sobre la desaparición hace tres años y medio de Notimex, tras más de medio siglo de existencia, Greer reclamó a Ebrard que no haya una contraparte oficial del gobierno mexicano, respecto a la US Agency Global Media, para el manejo de información pública entre ambos países.

EEUU le dedica demasiado tiempo a recolectar información oficial relativa a los puntos álgidos del T-MEC, debido a que no existe aquí una agencia que se encargue de esa tarea.

El gobierno de Canadá también tiene su agencia oficial de noticias: The Canadian Press, que debe estar pasando por las mismas.

Ambas agencias extranjeras deben recabar la información relativa al T-MEC en la SHCP, Economía, SRE y otras dependencias oficiales o recurrir a la información publicada en medios masivos de comunicación, lo cual es de alto riesgo.

”Esto provoca una distorsión en la data recabada, porque se necesita la labor de una agencia oficial para realizar esta tarea”, nos dijo uno de los colaboradores de Greer.

Y ni modo de justificar ante los estadounidenses que la labor de Notimex fue sustituida por las mañaneras, pues esa fue la “razón” de AMLO para darle en la madre a la agencia fundada en 1968.

¿QUIÉN TRONÓ NOTIMEX?

Se llama Sanjuana Martínez y está considerada como un esquirol por los mismos periodistas a quienes debió servir cuando fue nombrada por AMLO directora de Notimex.

El mismo ex presidente le peló los dientes luego de los cuatro años de huelga que la reportera regia provocó en la que por 55 años fue agencia informativa oficial del gobierno federal.

La intención de AMLO era darle en la madre a Notimex, pero no a un costo tan elevado como el que resultó.

Sanjuana desató una cacería de brujas y las peores prácticas imaginables contra el personal de dicha agencia.

Abundan testimonios de muchos de los 300 empleados que fueron liquidados al terminar el conflicto laboral, en diciembre 2023.

Sanjuana causó un daño al erario superior a $1,000 millones, sin contar la degradación del rol informativo del gobierno y los $250 millones adicionales que se pagaron para indemnizar al personal.

Sanjuana desmanteló la unidad que existía entre el personal de Notimex y formó una secta de incondicionales con el único propósito de alabar, promover y defender al gobierno de AMLO, incluyendo -por supuesto- a los elefantes blancos del AIFA, Dos Bocas, los trenes Maya e Interoceánico, el aniquilamiento del aeropuerto de Texcoco, que representan pérdidas acumuladas de casi un billón de pesos, más lo que se acumule esta semana, como el MELATE.

Sanjuana agusanó el rol de gobierno como fuente de información.

El dinero que se llevó a su paso por Notimex lo usó para comprarse un departamento de postín en las faldas de la Sierra Madre sampetrina.

Y lo sigue usando para atacar desde la sombra a periodistas que osan exhibirla. A mucha honra, me cuento entre ellos.

Amenaza con demandarnos, y -como todos los días escribo en el Cajón Desastre de mis columnas- aquí la estamos esperando, bien paraditos.

Hace todo esto sin formar parte de ningún medio de comunicación, valiéndose de la millonada que le mete a sus redes sociales y del espacio que Carmen Lira Saade le sigue dando en La Jornada, al que muchos llaman ”el Nuevo Diario Oficial de la Federación”.

Es un hecho que, apestada como está ahora en el gobierno, le sobra tiempo -y dinero- para hacer babosadas, como decimos en éstas bárbaras tierras del norte.

AMLO LA DESCONOCE POR DIFAMAR A SHEINBAUM

Tras el cierre de Notimex y ya fuera del gobierno, mordió la mano de quienes le dieron de comer:

En enero de 2024, Sanjuana acusó en La Jornada a José Luis Sánchez Cuazitl, director jurídico en ese tiempo de la Secretaría del Trabajo, de haberle pedido el 20 por ciento ($50 millones) de la liquidación del personal de Notimex, para la campaña de Sheinbaum.

Al día siguiente, AMLO le reclamó mediante una entrevista que concedió al mismo periódico:

”Sanjuana tendrá que probar lo que dijo”, sentenció el ex presidente.

En dicha publicación, quien fuera su protector le exigió que demostrara las acusaciones que hizo contra el funcionario de la Secretaría del Trabajo y contra la que resultó candidata ganadora de MORENA. En las siguientes ligas está documentado todo esto: