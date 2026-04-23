El ‘Jefe Zeta’ del Tec Salud y Zambrano Hellion. Episodio 10

Quien así me lo dijo ayer, antes de viajar a Asia a impartir unas conferencias sobre su especialidad, es un prominente médico que vive en San Pedro Garza García, pero que ejerce no solo en esa comuna, sino también en otras ciudades de México y en el extranjero.

Entre su palmarés destaca haber sido médico de cabecera de celebridades de la industria en todo México y a su edad, sigue ejerciendo una profesión que -según afirma- está siendo desmadrada -así de folclórico es su lenguaje- por alguien a quien le gusta que le digan GT, pero sus mismos colegas le dicen entre ellos: “ MemOGT”. ¿Por qué será?

Este mote lo usan “a la chita callando” porque resulta que Memo Torre-Amione “es muy vengativo y más porque cree que tiene detrás de él al Consejo del Tecnológico de Monterrey”.

Conforme la investigación periodística de Grupo DETONA® escala, más gente del gremio médico se pone en contacto con nosotros para compartir información aderezada de evidencias (documentos, fechas, lugares, nombres, testimonios).

Una de mis fuentes le dijo a otra: ”Que no lo suelten, ya lo traen mordido del cuello, que no lo suelten.. le están haciendo un bien a esta profesión, donde tanta eminencia existe pero también, tanta lejanía para decir las cosas de cerquita, cuando se presenta la oportunidad”.

Como lo escribí en uno de mis artículos: es que en México, CADA QUIEN VELA NOMÁS POR SU PARCELA.

Pero ”noliace”, aquí les va el Episodio 10 de esta serie y al final, al mero final, después de nuestros sponsors, los enlaces a cada uno de los 9 artículos anteriores.

ENTONCES... ‘ESCALPELO’...

...como pedía el cirujano Jack The Ripper a sus asistentes en los quirófanos del Rotunda Hospital de Dublín, que hizo su internado en el Distrito Whitechapel de Londres, en 1888.

Abro comillas para citar textualmente lo que me confió el médico sampetrino que el próximo fin de semana dará una de sus conferencias en Tokio:

”Hay muchos hechos que no se denuncian y tristemente por la indiferencia de los familiares de las mismas víctimas.

La llegada de Memogt al puesto que ocupa por un golpe de suerte, convierte al TecSalud y al Zambrano Hellion, en letrina.

Su salida del Metodista de Houston no fue tan tersa como él mismo dice. Hubo ahí malas prácticas que los gringos descubrieron y que ahora, para desgracia de la comunidad regia y sampetrina, está aplicando aquí.

Lo que ocurre en su alrededor parece película de terror.

Los que saben -sabemos, porque vergonzosamente me incluyo- no hemos querido denunciarlo porque él personalmente es muy vengativo.

Y teniendo detrás al Tec, nadie se ha querido meter.

Por ejemplo, Lorenzo Zambrano (ex cabeza de CEMEX) murió a sus 70 años el 12 de mayo de 2014 en el hotel Villa Magna de Madrid, debido a una afección cardiaca que no le fue diagnosticada en un chequeo médico de previsión que se realizó en el Zambrano Hellion poco antes de su último viaje a Europa.

Las muertes de Alberto Santos de Hoyos y Alberto “Shamuko” Villarreal ya las narraste en tus artículos (Episodios 4 y 5)

Pero también están otros casos, quizá de menor jerarquía que ellos, pero que transitaron por diferentes áreas del Zambrano Hellion.

Ha habido muchos fallecidos debido a negligencias, avaricias y conflicto de intereses.

Salvador Alva Gomez fue presidente del sistema Tec de 2011 a 2020 y sintió la obligación de llamar a mucha gente para ofrecerles los servicios de Memogt. A lo mejor ahora -viendo todo esto- se ha de estar arrepintiendo.

El 90% de los pacientes que llegaban a emergencias del Hospital San José sobrevivían siendo personas funcionales.

El área de emergencias del Hospital San José era la mejor unidad de Shock Trauma de México, durante los 25 años que el doctor Horacio González Danés fue su cabeza.

Es uno de los mejores cirujanos de tórax y tenía la costumbre de permanecer en la unidad día y noche, siempre atento a las necesidades del servicio y de las personas; no ha existido otro jefe de emergencias como él.

Cuándo llegó Torre-Amione procedente de Houston (enero 2012), hizo cambios que políticamente a él le convenían y quitó al doctor González Danés de esa jefatura.

Puso en su lugar al urgenciólogo Francisco Marentes, que no tuvo un buen desempeño, pero se prestó como parte de la élite elegida por Torre-Amione y se lo llevó al Zambrano Hellion.

Actualmente Marentes es el flamante director médico del Zambrano Hellion, y siendo urgenciólogo, paradójicamente hay múltiples casos de mala atención, mala praxis y muertes innecesarias en el área de urgencias. Como más reciente, la del “Shamuko” Villarreal.

Por favor, no menciones mi nombre, no me vaya a pasar lo mismo que al mayordomo que se murió porque sabía demasiado”, me dijo, ya con su pase de abordar en mano. Quedamos de seguir platicando a su regreso del continente asiático.

CAJÓN DESASTRE

-Mañana, cambio parcial de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

-A ver si ahora sí se nos aparece por aquí Sanjuana Martínez y su séquito de larvas en celo: Luis Gerardo Treviño, alias DI-LA-PI-LA; el charolero y ropavejero, Daniel Hinojosa, que se dice abogado pero no lo es; su paje maje, Pepe Múzquiz y otros de esa ralea de activistas pacotilleros, que descargan sus frustraciones, ignorancia y alucinaciones en chats y redes.