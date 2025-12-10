Reconoce CEDH-NL a líderes en la promoción de la cultura

¿Les platico? ¡Arre! José Vasconcelos, en su libro autobiográfico, “Ulises Criollo”, sentenció en 1925 que donde comienza la carne asada termina la cultura, en su proverbial crítica hacia la civilización en el norte de México. Incluso hay quienes todavía se refieren como “bárbaras” a estas comarcas. Admito ser uno de ellos, debido a los gobernantes que últimamente asolan a las entidades de esta parte de México (Medina, El Bronco, Samuel...)

Pero ayer martes 9, dos personajes fueron homenajeados por su alta contribución a la cultura. De hecho, su labor trasciende el nivel estatal, nacional y llega al internacional. El Dr. Gustavo Mario de la Garza Ortega y el Ing. Leopoldo Espinosa Benavides son consustanciales al activismo cívico, empresarial, filantrópico, educativo y cultural. Cada uno desde sus trincheras, han hecho del activismo cívico, una auténtica muestra del poder ciudadano y empresarial en favor de la Patria. En reconocimiento a su fructífera labor, recibieron el Primer Premio a Personas Promotoras de los Derechos Culturales. Esta presea fue creada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la recibieron de manos de la Dra. Susana Méndez Arellano, presidenta de dicho organismo. Al recibirla, Espinosa Benavides compartió con los asistentes su iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la cultura para todos los mexicanos.

El cronista oficial de Monterrey se refirió a la riqueza histórica que nutre a los orígenes de NL y que se hermana con la cultura, para darle a esta región algo que va más allá de la frase de Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública de México -del 1 de octubre de 1921 al 27 de julio de 1924- nombrado por el presidente Álvaro Obregón. Gustavo, reconocido filántropo que apoya la educación de jóvenes en todo el País, asombró a los asistentes cuando se refirió a la lucha de casi dos años que sostuvo contra el ex alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, cuando éste -en un apabullante abuso de poder- le clausuró media casa donde vive con su familia desde hace 43 años. ”Se subió a un ladrillo y lo mareó el poder. Llevado por chismes de vecinos envidiosos, me clausuró un salón donde ofrecía eventos gratuitos para promover lo que yo llamo ´Rincones de Salzburgo´. ”En ese lugar -que felizmente está de pie nuevamente- tienen lugar conciertos y otras actividades en favor de la cultura”, dijo.