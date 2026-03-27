alianza electoral en Coahuila

La reunión será presidida por el exsecretario de Organización de Morena, Alejandro Peña, que supervisará y coordinará la operación de la militancia en el próximo proceso electoral.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de Alfonso Cepeda Salas, jurará oficialmente hoy en Torreón su apoyo incondicional a Morena en la elección a diputados locales en Coahuila.

Al evento asistirán los coordinadores distritales de la Cuarta Transformación y líderes sindicales estatales y regionales del magisterio.

El objetivo de la reunión es la presentación formal de la estructura de la defensa del voto, que contará con el apoyo de las secciones de maestros en el estado.

Por cierto, Morena y el SNTE afirman que reforzarán con acciones inéditas la presencia y promoción del voto, con el reforzamiento de las estructuras militantes en cada distrito electoral.

Veremos y diremos...

EL MEJOR DESTINO

La seguridad es un factor de atracción de empresas a Coahuila, reconoció ayer en Torreón el gobernador Manolo Jiménez.

El mandatario estatal afirmó que, al traducir la seguridad al plano económico, se genera una gran confianza en el inversionista y es por eso que eligen al estado como destino para sus empresas.

Jiménez Salinas destacó que Coahuila se ha posicionado como la entidad más segura del país, lo que atrae al emprendedor nacional e internacional para garantizar y hacer crecer su inversión.

CON AROMA DE MUJER

En Ramos Arizpe, se antoja un gobierno municipal con aroma de mujer, y la diputada local, Edna Davalos, reúne los requisitos políticos y de experiencia institucional para convertirse en alcaldesa.

La legisladora priista es cercana a la gente, goza de estimación popular, además de que es bien vista por empresarios y la clase política local.

En la oposición no cantan mal las rancheras y la ex legisladora morenista, Lizbeth Ogazón, dejó un buen sabor de boca en su paso por el Congreso local.

La gente de Ramos Arizpe merece una administración cercana e incluyente...

SERENO, MORENO

Desde la capital del acero, se comunican a esta columna para hacer una interesante precisión acerca del paisano Agustín Ramos.

Resulta que el ex alcalde interino de Monclova renunció el año pasado al Partido Acción Nacional y se afilió a Morena.

Agustín tiene ya su credencial que lo acredita como militante activo de la Cuarta Transformación, por lo que piden se le descarte como posible aspirante del PAN a cualquier cargo público.

Sale la aclaración para evitar suspicacias y malos entendidos.

EFECTO BUMERÁN

Grave e infantil error político cometió el Partido del Trabajo en Sabinas, al quitarle hace unos días dos regidoras al Verde Ecologista para sumarlas a su proyecto electoral.

Las regidoras Adelaida Valdez y Aracely Ibarra renunciaron hace unos días al PVEM y se fueron al PT, merced a la labor de convencimiento del diputado local Antonio Flores Guerra.

Pero, en su afán de cobrar afrentas por temas de carbón y de imagen política, Flores Guerra sepultó el posible triunfo de su compañero Jesús “Bebo” Zcruz, candidato a diputado local.

“El Bebo” se encuentra al frente en las encuestas en los diversos municipios de la Carbonífera, pero ahora el PT ya se confrontó con el alcalde sabinense por el Verde Ecologista, Chano Díaz.

Y como Sabinas tiene al mayor núcleo de población regional, es evidente que “El Bebo” va a perder en esta población, ya que el Verde va a trabajar en la elección por cualquier partido, menos el PT.

Con esos amigos, Zcruz no requiere de enemigos...