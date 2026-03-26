Teme oposición a popularidad de Sheinbaum: Luisa Alcalde

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, acusó a los partidos opositores de rechazar la revocación de mandato, por temor a que Claudia Sheinbaum vaya en la boleta electoral. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Luisa María externó que el miedo al prestigio y la popularidad presidencial fue la causa principal de que la oposición rechazara el plan B propuesto por Morena.

“Quien los entiende, dicen que el gobierno va de mal en peor, y cuando se propone la revocación de mandato, lo rechazan, porque la presidenta va a impulsar el voto por la 4T”, espetó. Sobre el voto en contra del PT, la presidenta del CDN de Morena señaló que cada partido aliado tiene su propio criterio y no necesariamente tienen siempre que estar de acuerdo. “Se vale no estar de acuerdo, ellos rechazaron dos propuestas nuestras, pero van más de 38 reformas en las que hemos votado en alianza, no pasa nada, seguiremos así”, aclaró.

Luisa María aprovechó la entrevista para rechazar que, en los próximos meses, vaya a dejar el liderazgo de la 4T, y afirmó que este rumor lo esparcieron partidos de oposición. Por cierto, en temas de medios, la periodista regia Azucena Uresti anunció que, a partir del lunes próximo, ocupará el espacio en TV de Ciro Gómez Leyva, de siete a ocho de la mañana, solo ese horario. Este viernes vence el plazo para el anuncio de las bases para la nueva subasta de Altos Hornos de México.

Como se recordará, Grupo Afirme, en su calidad de acreedor, frenó un intento previo de subastar la acería y amenazó con venderla como chatarra para recuperar su dinero. Sin embargo, el proceso de subasta continúa y el juzgado mercantil responsable de la quiebra de AHMSA tiene hasta hoy como fecha límite para llamar a una nueva subasta de la empresa. Veremos y diremos... EFICIENTE REPRESENTACIÓN Hilda Flores Escalera, representante del gobierno de Coahuila en la Ciudad de México, mantiene una agenda comprometida con actividades sociales, culturales y empresariales. La funcionaria estatal asistió el pasado miércoles a la sesión preparatoria con miras a la Reunión Binacional México-EU sobre puentes y cruces internacionales, según posteó en redes sociales. Antes, también estuvo en la visita a la capital del país de Luis Planas, ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación. Flores Escalera es un referente del gobierno de Coahuila en eventos nacionales e internacionales, en los que asiste como representante institucional del gobernador, Manolo Jiménez. AGUSTÍN LAS PUEDE En Monclova, el Partido Acción Nacional tiene un buen candidato a diputado local y, en un descuido, a la alcaldía acerera. Se llama Agustín Ramos y, malamente, el exalcalde Mario Dávila operó para expulsarlo del albiazul por negarse a someterse a sus caprichos en la alcaldía monclovense. Agustín ha sido alcalde interino en dos o tres ocasiones, tiene arraigo panista y es bien visto en sectores populares y empresariales. Cuestión de que lo acerquen, platiquen con él y le retiren el ofensivo castigo... EL CHISTE DE HOY: Llega una senadora cargada de balones de fútbol a un evento del diputado local, Betín Hurtado, en una populosa colonia de Saltillo, y promete regalarlos a los niños ahí presentes. “¡Aquí le traigo balones para jueguen al mundial, para que se diviertan y sean felices!” —les grita en tono festivo. En eso se acercan dos madres de familia y, en corto, le dicen que varios de los pequeños tienen dos días que no comen. La senadora se queda pensativa unos segundos, toma de nuevo el micrófono y advierte a los infantes: “Óiganme bien, si no comen, ¡no hay balones!”.