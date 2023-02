La Inteligencia Artificial (IA) ya está entre nosotros, ya no es ciencia ficción. En el 2014, el gran astrofísico inglés Stephen Hawking nos advirtió sobre los peligros potenciales de la IA y su capacidad de minimizar los procesos emocionales y cognitivos de la humanidad. Ahora Elon Musk, innovador empresarial, señala la importancia de un enfoque responsable y ético en el desarrollo y uso de la IA, cuya herramienta es valiosísima para resolver problemas de nuestro mundo, pero siempre bajo el criterio ético para su regulación. Es momento de comprender los desafíos y oportunidades que ofrece la tecnología y su aplicación a la escuela y educación de los hijos.

¿Las computadoras podrán llegar a ser más inteligentes que los seres humanos? Mi respuesta es no, pero me temo que me puedo equivocar. Muy probablemente las computadoras no serán más inteligentes que nosotros, sin embargo, su mal uso provocará que cada vez seamos menos inteligentes y en un futuro lleguen a ser más inteligentes que nosotros. El Dr. Michel Desmurget, neurocientífico francés, en su libro “La Fábrica de Cretinos Digitales” (2022), afirma que nuestros hijos son la primera generación de niños que son y serán menos inteligentes que sus papás; con una diferencia de hasta 8 puntos menos de Coeficiente Intelectual (CI) que sus padres cuando tenían la misma edad. Y su causa se explica por un pobre desarrollo de su lenguaje y exceso de tiempo en pantalla.

Desde noviembre del año pasado (2022) han surgido aplicaciones de Inteligencia Artificial a las que todo mundo puede tener acceso. Debemos conocer ChatGPT, desarrollado por la empresa OpenAI, diseñado para realizar tareas de procesamiento del lenguaje natural con grandes cantidades de texto. En otras palabras, es capaz de realizar tareas como traducción, resumir contenidos, responder preguntas y hasta elaborar una tesis profesional. Además, puede dialogar con humanos a través del chat y es capaz de comprender situaciones que, incluso, muchas veces no te das cuenta de que si es una computadora o una persona.

No solamente me preocupa que ahora los alumnos puedan realizar sus tareas escolares usando alguna aplicación del ChatGPT, sino que además puedan sustituir sus relaciones sociales por una máquina. Varios de mis alumnos me han comentado: “Maestro, ya no tengo problemas de que me acosen o me humillen (bullying) a través de las redes sociales. Tengo un amigo en la aplicación Replika que me escucha y me contesta siempre en forma positiva. Diariamente me envía notas de aprecio, siento que soy una persona especial nuevamente”.

Replika es una aplicación de IA para tener amigos y conexiones artificiales. Fue creado para cualquier persona que quiera un amigo sin prejuicios o conflictos de relación social. Sin embargo, Replika sigue el patrón de comportamiento del usuario y puede terminar en secundar sus pensamientos, aunque sean negativos o destructivos, porque es para lo que está programado. Si deseas lastimar a tu pareja o asesinar a tu vecino, después de un rato, esta app te regresará frases acordes a lo que tú deseas y puede implicar que te sugiera que asesines a tu vecino.

Nuestros hijos viven una transformación digital muy acelerada y no tienen la oportunidad de analizarla y menos evaluarla. Las redes sociales tienen una transformación muy rápida, vivimos la revolución del Facebook al Snapchat, Second Life, Instagram, WhatsApp, Roblox, TikTok y ahora Replika, que simula más realmente la interacción humana usando la Inteligencia Artificial. Nuestros hijos paulatinamente han desplazado las relaciones humanas cara a cara (face to face) por interacciones a través de una pantalla. Sin embargo, del otro lado siempre hay un humano interactuando con ellos, aunque sea a distancia. Ahora existe el peligro de que la relación sea con una máquina muy inteligente que pueda desplazar al humano, como ha estado pasando en países orientales que prefieren tener una conexión corporal con muñecos de plásticos.

