Relevancia de la cooperación internacional

Sobre todo, destaca la cooperación entre países del mismo continente, como ocurrió en Oaxaca durante el año 2022. En este estado se reunieron titulares de entidades fiscalizadoras superiores de América Latina y el Caribe, quienes compartieron algunas de sus responsabilidades, encomiendas y funciones dentro de sus organizaciones nacionales. Posteriormente, estos encuentros continuaron con los auditores del Caribe en la Ciudad de México.

Recientemente se publicó un nuevo informe sobre la cooperación internacional, la cual ha sido fluida y relevante por parte de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( CEPAL ), el Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ), entre otros.

Desde entonces ya existía una gran preocupación en nuestro continente respecto a los riesgos de los desastres naturales, así como por la amenaza latente del incremento de la pobreza en los países de la región, el tema de la educación y, por supuesto, el de la salud, que son todavía flagelos en América Latina, aunque en algunos ha habido avances sustantivos, como en el caso de Brasil.

Adicionalmente, se firmó la Declaración de Oaxaca –disponible en internet–, la cual destaca la importancia de reducir el riesgo de desastres naturales y el cambio climático. Como ejemplo se encuentra el terrible caso de Nepal, así como las tragedias ocurridas en Venezuela, Colombia y en algunos momentos en Haití. En el plano nacional, no olvidemos las catástrofes en México en 2017 y 1986, lo cual nos recuerda la urgencia de atender este tema. Además de los desastres naturales, existen también los actos de corrupción y la necesidad de fortalecer la resiliencia y acelerar el desarrollo sostenible, como ha recomendado la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta alianza se ha consolidado en algunos momentos con el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, terceros interesados y la academia, como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como con la GIZ, que es la Cooperación Técnica Alemana, con el fin de reducir los riesgos de desastres y el cambio climático. En este ámbito resulta importante mencionar los casos de Brasil y México, cuando participamos junto con Augusto Nardes, estimado amigo brasileño.

Cabe señalar que Brasil es una nación con una economía sólida y una población aproximada de 214 millones de habitantes, mientras que México cuenta con alrededor de 141 millones.

Volviendo a la tragedia de Nepal, que ha dejado una cantidad impresionante de personas fallecidas, este país no cuenta en esa parte del mundo con los mecanismos tecnológicos suficientes para hacer frente a esos fenómenos naturales.

En esos días se intentó hacer un trabajo sobre el tema y el cambio climático entre México y Brasil, con el objetivo de diseñar indicadores de diagnóstico aplicables a todas las naciones del planeta. Dicho proyecto se distribuyó, en su momento, entre prácticamente la mayoría de los países preocupados por este problema. Lo que sigue es complementar esos indicadores a nivel mundial para proteger colectivamente al planeta.