Reúne primer informe de Carlos Villarreal a clase política del PRI

La clase política comarcana se reunirá este día en Monclova, para asistir al primer informe de gobierno del alcalde, Carlos Villarreal.

Al evento, que se realizará en el Teatro de la Ciudad Raúl Canelo, fue invitado el gobernador Manolo Jiménez, que recibirá las glosas de los 12 alcaldes de la región centro-desértica.

El mandatario estatal y el edil acerero aprovecharán el día para revisar importantes proyectos de inversión económica y social para la ciudad.

El informe está conformado por cinco ejes de desarrollo, y concentran una inversión superior a los 500 millones de pesos. Durante su primer año de gestión-

El presidente municipal de Saltillo, Javier Díaz, el titular de Mejora, Gabriel Elizondo, y la presidenta del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, ya confirmaron asistencia.

EL TLATOANI

En política no hay coincidencias, y menos cuando se trata del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.

El video dominical, en el que López Obrador apareció para presentar su nuevo libro, “Grandeza”, fue interpretado como un refuerzo subliminal para que los ciudadanos asistan el sábado al Zócalo.

Según analistas políticos, el entusiasmo popular que provocó la reaparición de AMLO hará que se llene la plancha del Zócalo capitalino, para festejar el séptimo aniversario de la 4T en el poder.

No hay duda de que López Obrador le sabe a los tiempos de la política, y que no existe en México un personaje tan respetado como el exmandatario nacional.

VOTO EN CONTRA

El PRI no votará a favor de la nueva Ley de AguaS, por considerar que se va a centralizar el manejo de este recurso, y se lesionan intereses de verdaderos productores.

Así lo dijo el diputado federal, Rubén Moreira Valdez, al señalar que la ley es ambigua y engañosa, y por eso deben retirarla y crear una nueva, con el consenso de todos los partidos políticos.

Moreira Valdez reconoció que hay acaparadores, pero dijo que eso corresponde a la Conagua, y señaló que mucho del vital líquido se desperdicia por fugas y falta de mantenimiento.

El líder camaral reiteró que la nueva Ley de Aguas, que se votará esta semana, es tramposa y contradictoria.

Así las cosas...

EL GRINCH FRONTERIZO

El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, afirmó que la falta de adornos y de iluminación navideña en la ciudad obedece a que prefiere invertir el dinero en obras prioritarias.

El edil morenista dijo que no le importa pasar a la historia como el alcalde que menos invirtió en iluminar la Navidad, aunque tampoco desea convertirse en el Grinch.

Jacobo Rodríguez inauguró el domingo pasado la villa navideña en la macroplaza, con un modesto pino de esferas y un túnel iluminado, lo que desagradó a la ciudadanía.

“Les soy muy sincero, no estuve pensando todo el año en que iba a llegar diciembre, y ahora que llegó, como que no me pareció gastar dinero en subcontratar los adornos y las luces”, aclaró.

El presidente municipal fronterizo negó que la ciudad se vea fea sin tanta iluminación navideña y dijo que hay que guardar dinero para las obras del año que entra.

SIN RECONOCIMIENTO

Algo disgustado se le nota al empresario Enrique Falcón, tras las manifestaciones en contra de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, al comparecer ante la Auditoría Superior del Estado.

Y es que nadie le dio el crédito por la autoría de la organización de los grupos de manifestantes, mantas y carteles en contra de su expoderosa rival política.

Y es que dicen que el Maguso le metió una buena lana para financiar las protestas contra la expresidenta municipal, acusada de corrupción y desvío de recursos.

Bien dicen que el que ríe al último, ríe mejor, y Maguso, aunque anda molesto por la falta de reconocimiento, ríe a carcajadas.

LA PREGUNTA DE HOY:

¿Cuántos aspirantes al gobierno estatal se darán cita hoy en Monclova?