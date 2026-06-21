Ricardo ‘El Pollito’ Gallardo está en la mira

Cuando Miguel Ángel Osorio Chong era secretario de Gobernación en México, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, quizá no armó un expediente más sólido que el de Ricardo Gallardo Cardona, entonces alcalde del municipio de Soledad de Graciano, en San Luis Potosí, con el PRD, y hoy gobernador del estado con el Partido Verde. Osorio y los suyos tenían la película completa: el desvío de recursos públicos, la voraz compra de terrenos, propiedades, caballos árabes, los vínculos con el crimen organizado y el funcionamiento de la estructura electoral de la familia Gallardo, encabezada por el papá, Ricardo Gallardo Juárez, entonces alcalde de San Luis Potosí, también con el PRD, pero detestado en aquellas épocas por un López Obrador, quien sabía de las oscuras andanzas.

Eso le permitió a Osorio Chong, primero, meter a la cárcel a Gallardo Cardona y, segundo, sacarlo a cambio de apoyo para que José Manuel Carreras, del PRI, ganara la gubernatura por una diferencia de 27 mil votos frente al PAN. Toda la evidencia en manos de Osorio Chong desapareció tal como mandaba la negociación política y eso implicó que San Luis Potosí cayera en la tragedia actual. Pero la vida da vueltas y ese expediente que un día salvó y dio oxígeno a los Gallardo ha sido desempolvado y parte central de las acusaciones más graves coincide con los reportes que ha recopilado la embajada de Estados Unidos en México sobre el gobernador. En el énfasis de ir contra los políticos vinculados con el narco, lo de San Luis destaca por la relación entre autoridades y el grupo de “Los Talibanes”. Emanados de “Los Zetas”, disputan el control de zonas como el corredor entre Matehuala y Zacatecas, Soledad de Graciano, Ciudad Fernández, Ciudad Valles, Cerritos, Tamazunchale y Rioverde.

En este último municipio, el expediente actualizado destaca a un personaje cercanísimo al gobernador: el alcalde Arnulfo Urbiola Román, reelecto para el periodo 2024-2027. Según los reportes, Arnulfo es uno de los vínculos entre “Los Talibanes” y la llamada “Gallardía” del gobernador. Facilitador de recursos, alertador de operativos y mensajero. Un Sinaloa de menor escala, pues. Quienes saben del expediente, tanto antiguo como actualizado, también dominan que es un arma de doble filo. Exponer los detalles podría terminar de una vez por todas con la terquedad del gobernador Ricardo Gallardo de poner a su esposa, la senadora también del Verde, Ruth González, como candidata a la gubernatura. Pero al mismo tiempo abrirían una nueva grieta que revelaría que no sólo Morena, sino también su partido aliado tiene a otro gobernador señalado de vínculos con el narco... si es que Estados Unidos no se les adelanta. STENT Y dicen que si “El Niño Verde” se entera de la última negociación que le escondió su gobernador, arderá Troya. claudio8ah@gmail.com @ClaudioOchoaH

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