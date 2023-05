Los estados de Coahuila y México, que han sido gobernados por el PRI, por casi 100 años, tendrán elecciones para Gobernador el próximo 4 de junio. Es una realidad que, si este partido pierde el Estado de México, quedará moribundo a nivel nacional, además perderá la hegemonía que ha tenido el grupo Atlacomulco. Todo indica que la ganadora será Delfina Gómez, a pesar de que Alejandra del Moral convocó a sus seguidores a que hagan lo que sea necesario para ganar, dándoles luz verde, para la violencia y el fraude. El PRI está ofreciendo 4 mil pesos por voto a favor de su candidata; 2 mil que les darán antes de la votación y el resto cuando demuestren que votaron por ese partido.

En Coahuila se llevaron a cabo tres debates, en los cuales los candidatos tuvieron la oportunidad de defender y exponer sus puntos de vista y dar respuestas a las preguntas de los moderadores.

El candidato de la coalición PRI/PAN/PRD, Manolo Jiménez, como todo un chico Tec, muy bien peinado, la corbata con un nudo perfecto y sus articulaciones y gestos bien manejados, siguió las instrucciones de sus asesores de estilo y forma. Sus respuestas fueron leídas de los textos que traía en papel o en el celular (estaba prohibido usarlo, pero no le importó). Aun cuando algunas respuestas no coincidían con la pregunta, Él ni se inmutó, ni se despeinó. Solo siguió las indicaciones de sus asesores de no engancharse, y hacer como que la Virgen le hablaba.

Lenin Pérez, candidato del partido local Unidad Democrática de Coahuila, UDC, y del Verde Ecologista, se mostró bien plantado para contestar las preguntas, sin inmutarse ni titubear. Es el que tiene más tablas en la función pública y en debates, al haber sido Alcalde de Ciudad Acuña varias veces y Diputado. Sin embargo, aparentemente lo único que logrará será mantener el 3 por ciento necesario para que su partido, la UDC, no pierda el registro.

El Senador por Morena, Armando Guadiana, mantuvo su mismo perfil de bufón e ignorante en los tres debates, en donde dio la impresión de que él no sabía que se estaba jugando la aceptación de los ciudadanos, para elegir al próximo Gobernador de Coahuila.

De todos es sabido la gran capacidad que tiene –y ha tenido– el Senador Guadiana para los negocios, que van desde la minería, la agricultura, la ganadería de toros bravos, la fruticultura, el ramo inmobiliario y el deporte, entre otros. Le gusta cantar, ser dicharachero, mujeriego, asistir a juegos de futbol en cualquier parte del mundo, siempre caracterizado por su clásico bigote y el sombrero tejano, que parece que no se quita ni para dormir. Y en cuanto a su honestidad, Él mismo lo ha dicho: “Honrado, honrado, honrado, no soy”. En esto, él es sincero.

El candidato por el partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, fue sin lugar a duda quien dio las respuestas más claras y contundentes, a las preguntas de los moderadores y ataques de los otros tres candidatos. Su actuación fue la de un líder que está dispuesto a jugarse el todo por el todo. Cada respuesta la decía con coraje y decisión, haciendo señalamientos puntuales, específicamente hacia los candidatos de la Coalición y de Morena. Se sentía muy seguro de sí mismo, no viéndose amedrentado en ningún momento con las agresiones recibidas. Creo que tenía la adrenalina en lo más alto, la cual lo empujó a lanzarse al ruedo sin temor, por la lucha de lo que pareciera imposible, enfrentándose a situaciones de riesgo, demostrando que verdaderamente le interesa lograr lo que considera el cambio que requiere Coahuila para sacarlo de la corrupción y la violencia en la que nos han metido principalmente los últimos tres Gobernadores.

Una acusación recurrente, manifestada de manera grotesca por el Senador Guadiana en los debates, ha sido señalar a Ricardo Mejía como traidor de Morena. También lo han hecho otras personalidades como “El Fisgón”, varios comentaristas youtuberos y, peor aún, algunas corcholatas. Pero yo me pregunto: ¿Sabrán lo que realmente sucedió? ¿Sabrán que la encuesta en la que supuestamente ganó el Senador Guadiana, era única y exclusivamente para elegir a quien sería el “COORDINADOR DE LOS COMITÉS DE DEFENSA DE LA 4ª TRANSFORMACIÓN EN COAHUILA”?, ¿Sabrán que Mario Delgado se tomó –arbitrariamente– la atribución de adjudicarle el nombramiento como candidato? La razón aducida fue que así se había hecho en otros estados, pero de común acuerdo entre las partes y el partido. En ningún artículo de los estatutos, o de cualquier otro documento oficial, se señala que quien gane la consulta para Coordinar los Comités, sería automáticamente el candidato. Por eso, RMB desconoció los resultados de la encuesta y denunció que se trató de un ejercicio “amañado”, por lo que decidió romper con Morena.

Todo eso tuvo efecto de “suerte de varas”, como en la Tauromaquia cuando pican al toro. A Ricardo le salió la bravura, el temperamento y el comportamiento ante las adversidades, actuando en consecuencia para recuperar lo que los ciudadanos de Coahuila le pedían. El rechazo y el señalamiento de parte del partido Morena, provocó una sensación de descontento de Él y otros seguidores del Presidente y la 4T, hacia lo que había ocurrido. Se sintieron engañados y manipulados, por el presidente de Morena, Mario Delgado. Pero ahora están mucho más vivos y engallados para defender lo que es justo y enfrentar un reto con riesgos asumibles. Esto lo demuestra el hecho de que cada día hay más coahuilenses que apoyan a “El Tigre” y eso él lo sabe.