Roku para mi pantalla y nuevas actitudes para mí. La vida está llena de satisfacciones y éxitos

Tenemos tantos éxitos y satisfacciones en la vida. Sí, tú también. Ultimamente me estoy dando cuenta de que mi manera un tanto “amarga” de ver la vida está pasando por un ajuste. Ayer instalé un Roku en mi dizque Smart TV que resultó no suficientemente inteligente para ciertas decisiones tomadas por Netflix. Celebré con dos copas de vino y una tabla de quesos y fruta. Mis reels favoritos hoy son los de una chica vietnamita que vive en alemania y postea mucho sobre la adaptación cultural. Sus publicaciones son divertidas, positivas y alegres, aun y cuando se “burla” de ciertas diferencias entre sus culturas.

¿A qué voy con todo esto? Mi mente y mi corazón están de pronto evitando la crítica, los pleitos, la controversia, los ataques, el pesimismo, la desesperanza. No me volveré positivóloga ni felizóloga, ciertamente no, pero hoy no soy tan “grumpy” como me imaginaba o como mi disfraz de vida mandaba.

¿Y tú? ¿Puedes ver todo lo que has logrado en la vida? ¿Puedes ver cómo es que no eres la misma persona que antes? ¿Lo aceptas? ¿Haces los ajustes necesarios para vivir de acuerdo a tu actualidad? ¿Puedes acomodar lo distinto a tu estilo de vida? ¿Eres capaz de reconstruir lo que te rodea para poder ser cada día más auténticamente quien estás siendo en este momento? ¿Has visualizado los cambios que tendrás que implementar para moverte hacia más éxitos y satisfacciones?

Basta de preguntas. Ayer me di cuenta de que puedo instalar un Roku y hacer que una pantalla “antigua” funcione como si fuera “inteligente”. Mi vida requiere ajustes similares. Mi estilista me sugirió elegante...va. Requiero color en mi casa...va. Para todo esto, necesito una especie de Roku. Yo ya no puedo hacer todo esto de la manera que lo hacía antes. Entonces, escucharé al estilista, usaré Temu, pediré ayuda (tal vez no opiniones), compartiré el trabajo, tomaré mi tiempo. El Roku es una herramienta que me permite seguir viendo lo que quiero ver. Y los ajustes en la vida, me permitirá seguir viviendo de manera que me aporta satisfacción. Eso me da mucha esperanza.