Rosa Icela Rodríguez puede ser presidenta de México. ¡Qué ñáñaras!

La periodista de temporada, Rosa Icela Rodríguez Velázquez , dejó el oficio de reportera por un oficio de ñáñaras, como es el miedo que nos provoca que siga al frente de cualquier instancia de seguridad pública. Y es que doña Rosa es una verdadera nulidad como titular de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, pues fracasó en su tarea de salvaguardar la vida, integridad y derechos de los mexicanos, un verdadero desastre del que Rosa Icela es responsable directa y, como futura secretaria de Gobernación, estará en la antesala de la Presidencia de la República. Un error de Claudia Sheinbaum o una imposición del presidente López Obrador .

¿Qué méritos tiene Rosa Icela para tan alta encomienda? Ningún atributo que destaque en su mediocre desempeño como periodista y burócrata. Lo peor de todo es que Rosa Icela podrá fungir como presidenta provisional para suplir a la presidenta de la República, según estipula el artículo 84 de la Constitución.

Muy marcada es hoy la decadencia de la Secretaría de Gobernación. De la enorme estatura de ministros y secretarios de Gobernación como fueron Juárez, Vallarta, Lafragua, La Llave, De la Fuente, pasamos a la época de otros no menos destacados como Portes Gil , Calles y Cárdenas que enfrentaron la Guerra Cristera. Después vinieron Alemán , Ruiz Cortines, Díaz Ordaz, Echeverría, Moya, Reyes Heroles, abatiendo la guerrilla y operando la apertura democrática. Más recientemente Gómez Mont y la señora Sánchez Cordero manejando la alternancia. Pero casi nadie de tan bajo perfil como la futura gran señora del palacio de Cobián, Rosa Icela Rodríguez, cuyo mérito fue reportear la fuente del PRD y escribir notas del desafuero de AMLO, nada especial, aunque digan que doña Rosa fue niñera de los hijos de AMLO.

Rosa Icela es un personaje de bajo perfil para una posición tan importante como Gobernación. Ella bien representa esa ley de los rendimientos decrecientes que toca fondo en cuestiones de seguridad. Nos deja una tasa espeluznante de homicidios: 24 por cada 100 mil habitantes, mientras Estados Unidos tiene 6 y la Unión Europea tiene una tasa de 4. Coahuila, entidad más que segura, tiene una tasa de 4, igual a la europea.

Pero hay problemas graves desde Tamaulipas con secuestros, asesinatos y tiendas cerradas por extorsiones desbordadas hasta el sur del país, donde la gente huye a Guatemala en busca de refugio. De costa a costa el temor y el caos por la inseguridad son evidentes. Rosa Icela está pasmada con el asunto de “El Mayo” Zambada y el “Chapito”. Fue criminal reportar a un piloto como responsable de su entrega. Aunque la periodista Rodríguez no es causante de la fallida estrategia de “abrazos, no balazos”, ella sí es culpable al no renunciar por el sangriento desastre.

Es cómplice de Andrés por tanto homicidio, secuestro, extorsión, desaparecidos y corrupción. Las cifras son de terror: 195 mil homicidios, 50 mil desaparecidos, más de 70 mil desplazados en lo que va del sexenio y lo mejor que hace Rosa Isela es maquillar cifras. Jamás menciona que siete de las diez ciudades más violentas del mundo están en México. Más de 80 homicidios al día es un baño de sangre. Mejor sería que Rosa Icela retomara su oficio de tunde teclas. Nos dan ñáñaras que sea la futura secretaria de Gobernación.

Y que conste que no es misoginia como acusa AMLO. Es fonofobia a su retórica disonante. A su modito de hablar.