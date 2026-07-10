Saltillo: Aprovechar el agua de lluvia, ¿ahora sí lo haremos?

Reutilizar el agua tratada y captar la de lluvia para incorporarla al ciclo hídrico local son los dos grandes rubros que permanecen pendientes en el catálogo de rezagos que padecemos. La gran pregunta es: ¿por qué no se ubica este aspecto en el centro de la agenda pública?

Gestionar el agua constituye, para regiones como la nuestra, uno de los retos más importantes que debemos enfrentar. Paradójicamente, sin embargo, es uno de los rubros en los cuales no hemos hecho prácticamente nada en las últimas décadas, pese a la montaña de argumentos que se han expuesto sobre el particular por múltiples voces.

La respuesta a dicho cuestionamiento no es sencilla e implica tener en cuenta una mezcla de factores que incluye desde aspectos culturales hasta consideraciones de carácter político. Pero, en general, es posible resumir todo ello en un sólo enunciado: porque no hemos enfrentado una crisis lo suficientemente grave como para obligarnos a actuar.

Y es que, como buenos mexicanos, los políticos saltillenses no priorizan las soluciones de largo plazo –que además demandan inversiones muy importantes–, sino hasta que las circunstancias obligan a ello. Y tampoco existe un reclamo potente desde la sociedad civil para que ello ocurra.

¿Resulta imposible transformar este aspecto de la cultura política y social de nuestra Región? Hasta ahora la respuesta es sí, pero también es cierto que paulatinamente van surgiendo más voces que advierten sobre la necesidad de modificar la postura que históricamente hemos tenido en relación con la gestión del agua a nivel local.

En ese sentido, resulta importante que el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo ( IMPLAN ) se haga cargo del tema y haya incluido, en la Estrategia de Adaptación Basada en Ecosistemas (EAbE), la propuesta para que se implementen sistemas de captación de agua de lluvia en edificios públicos.

En concreto, la citada estrategia plantea que, en todos los inmuebles públicos de gran tamaño, entre ellos escuelas, hospitales, edificios culturales y oficinas de la administración pública, se instalen mecanismos que permitan aprovechar el agua de lluvia.

La intención ulterior de dicha propuesta es que, en el corto plazo, el 5 por ciento de las necesidades hídricas de la ciudad y de las zonas industriales sean cubiertas mediante esta estrategia. Pero la idea es que pueda llegarse al 20 por ciento en el largo plazo.