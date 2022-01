Saltillo: dos décadas de catástrofe en la cultura municipal

El abismo de abuso, confrontación, opacidad y torpeza con el que se condujo la administración cultural de Saltillo no es más que el síntoma de un problema viejo: el estilo de su director -protagónico, personalista y aislado de la comunidad cultural- no se gestó de un día para otro. Sí, se fue fraguando durante tres periodos (desde tiempos de Jericó Abramo, hace ya más de una década) pero también mucho antes, como subordinado de Armando J. Guerra, que trabajara en el mismo puesto... ¿Heredaría de ahí el estilo, el redomado gusto por la prepotencia y el auto homenaje? El Chino venía de Bibliotecas, de Difusión cultural, del primer Icocult, desde 1993... Estamos hablando de una forma de malversar las concepciones acerca de las políticas de cultura vigente ya ¡30 años! Hoy persiste la misma camarilla con la misma visión, el priísmo a ultranza, el autoritarismo, una visión verticalista, cupular. La ecuación es simple: esa visión supo injertar a todos sus incondicionales en puestos clave: unos cumplen ya treinta años como eternos becarios o se volvieron escribientes de gobernadores; a los incipientes periodistas se les volvió voceros; a los novísimos artistas, funcionarios o porristas: de carga maletines pasaron a sub secretarios, y otros -como éste último- lo superaron.