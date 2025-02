Saltillo: ‘Soluciones viales’ sólo son un alivio temporal

El Ayuntamiento de Saltillo dio a conocer ayer los resultados del estudio de tránsito que realizó en las últimas semanas en el Distribuidor Vial “El Sarape”, de acuerdo con los cuales la implementación de algunas medidas puntuales ayudará a reducir los tiempos de traslado de quienes utilizan dicha infraestructura en las horas pico.

De acuerdo con los datos revelados, en casos como el tramo del periférico Luis Echeverría, que va del bulevar Felipe J. Mery al Nazario Ortiz Garza, con las modificaciones realizadas a la circulación se disminuyó el tiempo de dicho recorrido de 21 a 11 minutos, lo cual constituye un cambio relevante.

Sin embargo, en otros tramos ocurrió el efecto contrario, es decir, se registró un incremento en el tiempo que toma recorrerlos durante los momentos de mayor congestión vehicular.

Lo que dicha información revela, es necesario tenerlo claro, es algo que podía anticiparse porque se trata de un fenómeno por el cual han transitado múltiples zonas urbanas del planeta: no existe ninguna receta infalible para mejorar los tiempos de desplazamiento en la ciudad si no se disminuye el número de vehículos que circulan por ella.

El señalamiento anterior no implica que no puedan realizarse ajustes que provoquen cierto alivio en determinados tramos específicos de la vialidad durante las horas pico. Tampoco implica que las soluciones que hoy busca el Ayuntamiento de Saltillo no vayan a producir ese efecto en cuanto sean puestas en práctica.

Pero una cosa debemos tener clara desde ahora: sin importar lo sofisticado de las soluciones que se implementen, estas provocarán un alivio de carácter temporal que se notará solamente durante el tiempo que tardemos los ciudadanos en poner en circulación más autos.

No se trata de ser pesimistas o de no “valorar” el esfuerzo que la autoridad municipal está realizando. De lo que se trata es de tener claro el núcleo del problema: la ausencia de un sistema de transporte público eficaz, así como la existencia de múltiples incentivos para el uso del automóvil particular, han convertido a Saltillo en una ciudad congestionada.

Por ello, el alivio temporal que producirán las medidas que en este momento están siendo diseñadas tendría que ser aprovechado para acelerar el proceso de diseño y puesta en operación de las medidas de fondo que sí pueden garantizar que la ciudad se vuelva más vivible.

Por ello, todos tendríamos que estar conscientes de esta realidad y no esperar demasiado de las soluciones que surgirán de los estudios en marcha, pues no existe configuración posible que resuelva la ecuación que los seres humanos hemos construido en todas las ciudades del mundo: demasiados autos para una infraestructura urbana que siempre será rebasada.

Adicionalmente, todos tendríamos que disponernos a participar en la construcción de la solución de fondo, pues solamente de esta forma será posible superar el problema del cual hoy nos quejamos.