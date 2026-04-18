Se desmorona el PT en Coahuila, ante pleito por diputaciones

De rodillas y en un mar de llanto, Lucía Zorrilla, dicen, suplicó a Lupita, la esposa del líder del PT, Alberto Anaya, dejarla suplir a su hijo Luis, en la candidatura a la diputación local en el distrito 8.

La conyugue del dirigente, dicen, se conmovió ante el sufrimiento de la regidora de San Pedro de las Colonias, y accedió a convencer a su esposo, de designarla en sustitución de “Luisito”.

Ayer, el joven político del PT, según fuentes de la alcaldía de Torreón, entregó al ayuntamiento la solicitud formal para reincorporarse a su cargo de representación popular.

Lucía, con el apoyo y conmiseración de Lupita, va ahora por la candidatura a legisladora local en el distrito 08 de Torreón, y también por el pilón, que es la diputación plurinominal.

De obtener esta posición privilegiada, la esposa de Víctor Severo Luévanos desplazara al diputado local, Antonio Flores Guerra, que anda en busca de la reelección, vía representación proporcional.

Con esto, el líder estatal del PT quedará atrapado en un predicamento personal y político, pues si apoya a Severo y su esposa, va a perder el financiamiento y apoyo del ex empresario carbonero.

Luisito, advierten cercanos, se encuentra triste y acongojado por ser desplazado por su propia madre, de la postulación al Congreso local.

Ni Agripina se atrevió a tanto, destacan en el circulo político lagunero...

¿Será?

EUGENIO Y LA CONEXIÓN CARBÓN-CFE

Hace varios meses, personajes cercanos al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, se acercaron a las agencias del FBI y la DEA, en Estados Unidos para explorar un posible acuerdo.

La intención era resolver de manera definitiva las investigaciones en su contra por lavado de dinero y desvío de recursos, y de manera adicional, poder cruzar libremente a Estados Unidos.

A los personeros del ex mandatario tamaulipeco se les mostraron algunas de las carátulas de los expedientes, y se les dio la posible opción de que se integrara al programa de testigos protegidos. Los representantes de Hernández Flores ya no regresaron, ni se comunicaron para hacer saber la respuesta.

Ahora, Eugenio, a través de miembros de su parentela, extendió sus negocios a Coahuila, en el área de suministro de carbón a la CFE, tras desplazar a proveedores de la región carbonífera.

El asunto se mantiene bajo suma discreción y temor por parte los carboneros locales, luego de las amenazas de que les bloquearán la carretera 57 a sus cargas de mineral, en caso de quejarse.

El tema amenaza con escalar y algunos de los proveedores no olvidan al tristemente célebre, Javier Villarreal, también de origen tamaulipeco, que ocasionó un daño inmenso a Coahuila.

Dios nos libre que tenga un clon...

DOS MUJERES, UN CAMINO

Coordinadores distritales de Morena informaron a De Buena Fuente que hasta momento no existe agenda oficial para una posible visita de Andrés Manuel López Beltrán, a esta entidad.

Con ello, advirtieron, que habrá una recomposición en la operación de la elección a diputados locales, y serán dos mujeres las responsables del proceso electoral en Coahuila.

Luisa María Alcalde, en su calidad de dirigente nacional, y Citlali Hernández, como presidenta de la Comisión Electoral de Morena, cumplirán con el reto de intentar ganar cuando menos un distrito.

Dos de los aspirantes a diputados locales, aseveraron que Andy López Beltrán, trae otras responsabilidades y que, por esa razón, se le complica estar presente en la campaña morenista.

SOLDADO DEL AMOR

Manuel Mijares será el invitado especial del ayuntamiento de Torreón para amenizar el día de las Madres.

Así lo reveló ayer en redes sociales, el alcalde de la Perla Lagunera, Román Alberto Cepeda, al invitar a consentir a las progenitoras, el próximo 9 de mayo, en la Plaza Mayor de Torreón.

El intérprete acaba de cumplir 40 años de carrera artística y se festejó hace unos días con el concierto, “Mijares sinfónico” en el Auditorio Nacional, de la ciudad de México.

La cita es a las siete de la tarde...

LENIN CONTRA FRACKING

La alianza PRI-UDC en Coahuila tiene solo que ver en el tema electoral, pues ambos organismos políticos difieren en el tema del fracking, para la explotación de gas shale en la entidad.

Y es que, en tanto, el gobierno estatal, se muestra abierto a explorar este mecanismo de operación, el líder de la Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez, no está de acuerdo.

En sus redes sociales, el dirigente de UDC escribió que el fracking no solo dejará sin agua a los ciudadanos, sino que también afectará gravemente a la salud de los coahuilenses.

Pérez Rivera pidió al gobierno federal respetar la posición del ex mandatario nacional, Andrés Manuel López Obrador, de no aceptar este tipo de explotación, que daña al medio ambiente