Hay días en los calendarios donde la justicia se disfraza de trending topic, la presunción de inocencia se va de vacaciones y el debido proceso se convierte en un meme. Bienvenidos al espectáculo. Pasen, siéntense, no se preocupen. Aquí la condena es gratis y el veredicto llega antes de la denuncia.

Carmen, se me perdió la cadenita.

Resulta fascinante y por ende entiéndase aterrador, cómo una acusación sin pruebas puede destruir una vida entera en menos tiempo del necesario para preparar un café americano. No hace falta un juez, ni un tribunal, ni siquiera testigo. Basta un señalamiento público, una captura de pantalla y el algoritmo de las redes sociales haciendo su trabajo sucio. El acusado ya es culpable. ¿La evidencia? Innecesaria. ¿El contexto? Un estorbo. ¿La verdad? Un detalle menor.

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En junio de 2022, el mundo entero presenció cómo un jurado de Virginia determinó, por unanimidad, algo insólito: Amber Heard no pudo sustentar sus alegaciones contra Johnny Depp y sabía perfectamente bien la falsedad de sus afirmaciones al publicar su ensayo de 2018 en The Washington Post. NBC News reportó el veredicto: 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones en daños punitivos a favor de Depp. El pirata del Caribe había sido despojado de contratos, reputación y dignidad durante años. Todo por el simple acto de ser señalado. Sin juicio previo. Sin evidencia sólida. Con la sola palabra de alguien convertida en sentencia inapelable. CBS News lo resumió con frialdad quirúrgica: Heard fue hallada responsable de difamación con malicia real. Malicia. Real. Dos palabras capaces de resumir toda una era.

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El tema no se limita a Hollywood. Crucemos la frontera. México, julio de 2026. El profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente con 25 años de trayectoria en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, fue encontrado sin vida el 21 de julio. Antes de morir, grabó un video donde rechazó las acusaciones de abuso en su contra. Según reportó La Crónica de Hoy, Jasso afirmó con claridad devastadora. Su decisión no obedecía a un reconocimiento de culpabilidad, sino al convencimiento de no tener acceso a un juicio imparcial. Infobae documentó cómo su muerte generó una conversación pública sobre la actuación de las instituciones ante acusaciones formuladas contra docentes. El Heraldo de México narró el nacimiento de la Ley Alberto, una iniciativa legislativa para prevenir la violencia contra maestros y reforzar el respeto a la presunción de inocencia durante las investigaciones.

Un hombre muerto. Una carrera de un cuarto de siglo, pulverizada. La sociedad, tan ocupada en señalar, tan distraída en condenar, llegó tarde al funeral.

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El Innocence Project de Estados Unidos tiene cifras para helar la sangre de cualquier optimista: el 97% de las personas exoneradas habían sido condenadas erróneamente por agresión sexual o asesinato. De esas personas inocentes, aproximadamente el 25% había confesado, sí, confesado, crímenes jamás cometidos. Según Hines y Douglas (2017), el 73% de los hombres víctimas de violencia iniciada por su pareja reportaron amenazas de acusaciones falsas. Setenta y tres por ciento. Léanlo otra vez. Ahora léanlo una tercera vez, despacio, mientras el estribillo suena de fondo.

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México, los casos mediáticos bautizados como #LadyUber, #LadyLomas y #LadyViolación documentados por El Bravo y Teleradio Américaevidenciaron intentos de utilizar de manera indebida las denuncias de acoso y violencia de género. Las propias feministas alertaron sobre el fenómeno: las denuncias falsas no solo dañan al acusado, también erosionan la credibilidad de las víctimas reales. Un círculo vicioso donde todos pierden, excepto la indignación digital, siempre ganadora, siempre insaciable.

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El 8M se ha convertido en una fecha de reivindicación legítima. El Informador lo describe como un recordatorio de la lucha constante de las mujeres a lo largo de la historia para exigir sus derechos. Nadie sensato discute eso. Pero dentro de esa marea violeta, entre pancartas justas y gritos necesarios, se cuela también el oportunismo de la acusación sin fundamento. La lucha se contamina, donde el movimiento pierde fuerza moral, donde la causa noble se convierte en arma de destrucción selectiva.

Cada falsa acusación no golpea solo al hombre señalado. Golpea a la mujer siguiente, a la víctima real, a la sobreviviente genuina cuya voz será recibida con escepticismo gracias al abuso previo del mecanismo. La mentira de una se convierte en el silencio forzado de otra. Brillante. Aplaudan.

Carmen, se me perdió la cadenita...

El principio de presunción de inocencia, consagrado desde 1895 por la Suprema Corte de Estados Unidos en Coffin v. United States, establece algo tan elemental como revolucionario: toda persona es inocente hasta demostrar lo contrario. Ciento treinta y un años después, seguimos sin entenderlo. O peor. Lo entendemos perfectamente y decidimos ignorarlo cuando resulta inconveniente.

ARTÍCULO 19 documentó cómo, en el contexto del 8M de 2022, el Gobierno Federal y el de la Ciudad de México estigmatizaron al movimiento feminista, generando un clima de desconfianza. La estigmatización opera en todas direcciones: se estigmatiza al movimiento, se estigmatiza al acusado, se estigmatiza a la duda. Dudar es traicionar. Pedir pruebas es ser cómplice. Exigir debido proceso es machismo encubierto. En este nuevo orden, la sospecha es la reina y la evidencia, su sirvienta despedida.

Carmen, se me perdió la cadenita.

Vivimos tiempos donde el tribunal de las redes sociales emite sentencias más rápidas y más definitivas comparadas con cualquier juzgado. Donde un hashtag pesa más comparado con un expediente. La viralidad sustituye a la verdad. En medio de todo ese ruido, hay hombres destruidos sin juicio, mujeres reales desacreditadas por las falsas, y una sociedad entera aplaudiendo el circo sin notar el incendio.

El Los Angeles Times lo advirtió tras el veredicto Depp-Heard. Sería genial si pudiéramos acordar, como nación, no perder la cabeza por este caso más de lo necesario. Spoiler: perdimos la cabeza, la cadenita, el debido proceso y la decencia.

Carmen, se me perdió la cadenita.