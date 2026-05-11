Se promueve Miguel Treviño, a costillas de San Pedro

¿Les platico? ¡Arre! Miguel Treviño de Hoyos hace trizas el tema de esa institución, que despacha en el edificio de la EGADE del sacrosanto Tec de Monterrey, a saber: ”Formamos líderes que impactan positivamente en la solución de problemas públicos mediante la generación de conocimiento y metodologías innovadoras aplicadas a proyectos de incidencia”. Como lema está con madre, pero a juzgar por la mala fama que se carga su director, hace aguas por todos lados. Cuando reuní información para documentar este artículo, me topé con una especie de agrupación formada por abuelas de alumnos del Instituto Tecnológico de Monterrey. Todos sabemos que un altísimo porcentaje de las también altísimas colegiaturas que cobra el ITESM, lo pagan abuelos de los alumnos. Sus padres aspiracionistas o “wanna be” -como también se les llama- piden “patrocinio” a sus abuelos también para eso, además de haberlo hecho cuando estaban más jóvenes y les pedían que se “dieran la vuelta” los viernes o sábados por la noche para que cuidaran a los nietos mientras sus ellos se iban de farra a los antros sampetrinos.

Pues varias de esas abuelas me dijeron que no se explican cómo el Tec de Monterrey le da cabida ahora, como funcionario y profesor, a alguien que vino a desmadrar la calidad de vida, vialidad, cultura, seguridad, sanidad y urbanidad de un municipio que era modelo dentro y fuera de México. Mi respuesta fue: Miguel está siendo arropado por su compadre y vecino, Juan Pablo Murra Lascurain, uno de los muchísimos rectores que tiene el ITESM. ”Con razón”, me contestaron las abuelas. Vuelta al tema: Hace unos días la EGADE recibió a Mauricio Farah, alcalde de SPGG, acompañado de algunos funcionarios de su administración y del Cabildo sampetrino. Fue para anunciar con bombo y platillos la “Beca San Pedro al Talento para la Transformación Pública”. La voz cantante estuvo a cargo de Miguel Treviño.

Obvio, se descosió destacando las bondades de un programa elaborado con el rigor del Tec pero que desde su llegada a esa venerable institución, ha perdido prestigio y si no, pregúntenle a las abuelas de los alumnos. No voy a ahondar en el contenido de dicho programa porque en manos de Miguel y sus secuaces, habría qué esperar “resultados” como los que él dio durante los seis años del gobierno que presume. Los desastres a su paso por SPGG están a la vista: - Vialidad hechas añicos. - Calles que han tenido que ser destrozadas para remediar las alucinaciones que por sus pistolas emprendió.

- Edificios de oficinas y multifamiliares que se reprodujeron como gremlins en aguacero durante sus mandatos. - Contratistas y desarrolladores afines a él -como los Lobatón; como Fernando García Sada y su SOFOM Préstamo Feliz; como los edificios de De la Garza Evia. - Miles de inversionistas defraudados por la manga ancha de Miguel Treviño. Mauricio, su crítico más feroz: A las pocas semanas que Miguel Treviño entregó la administración a su sucesor, Mauricio Fernández Garza (QEPD), éste lanzó al aire el video que reproduzco a continuación, en el cual da santo y seña de una barbaridad cometida en los sistemas del municipio, por órdenes directas del hijo de Humberto Treviño Landois. Juzguen ustedes mismos:

Seguridad. “El Señor de los Barcos”. Último apunte para ver si también de esto les habla Miguel a sus ingenuos alumnos de la EGADE, durante los paseos que organiza con ellos por las calles del Casco de San Pedro:

En pleno domingo 10 de mayo, fuerzas federales catearon la casa de un capo de la mafia del huachicol fiscal, Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”. La propiedad está ubicada en la avenida Gómez Morín en su cruce con Uxmal, de la Colonia Valle de San Angel Sector Mexicano, en las enaguas de la Sierra Madre. Dicho delincuente se refugió en San Pedro Garza García durante los primeros meses del gobierno de Miguel Treviño, en el año 2019 y en junio de 2023 se hizo de la casa que fue cateada en pleno Día de las Madres. Fue tan cínico que en contubernio con abogados cercanos a Miguel Treviño, firmó de su puño y letra las escrituras de dicha propiedad, de la cual dio fe un notario público cercano al ex alcalde. Respetando el sigilo de la investigación que está en curso, no las puedo publicar, pero sí mostrar a quienes quieran verlas. Miguel quiso hacernos creer que la llegada de los “malos” a SPGG fue por obra y gracia de MFG, a lo cual el ex alcalde respondió con su característico estilo bravo en varias ocasiones. Al menos “El Señor de los Barcos” -ligado a Andrés Manuel López Beltrán (‘Andy’) y Gonzalo López Beltrán, hijos del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador- se instaló en San Pedro con la anuencia de Miguel Treviño. Aún hay más, como decía Raúl Velasco: Hay otros de la misma calaña que llegaron al ejido sampetrino durante los 6 años de este alcalde, pero como también están en proceso de investigación federal, no puedo decirles que... en los próximos meses habrá operaciones parecidas de la Marina en zonas de San Patricio y el Sector Español de Valle de San Angel. ¡Gulp! perdón por la indiscreción. Como dicen ciertos anolistos: Este tema no es menor, pues las ramificaciones de Roberto Blanco Cantú lo llevan a empresas que operaron fuertemente el huachicol fiscal en domicilios fiscales sitos en SPGG, a saber: Montimex, Autolíneas Roca y Mefra Fletes. Ls sucursales de dichos negocios fueron formalizados por el mismo notario que hizo las escrituras del “Señor de los Barcos” y -acertaron- en el mismo período de gobierno de Miguel Treviño. Como una EXCLUSIVA NACIONAL les digo: Este “personaje” del hampa NO FUE DETENIDO en el cateo a su casa, porque cuenta con un Amparo que promovió en diciembre 2025, junto a otras personas vinculadas a la investigación federal, que se originó debido al contrabando de hidrocarburos de EEUU a México. En un predio de Ensenada, BC, propiedad del mismo tipo, fueron asegurados a mediados del año pasado, 8 millones de litros de combustible que sería comercializado por un grupo de gasolineros de Tijuana y otras ciudades de Jalisco, Nuevo León y Michoacán, ajenos a la ONEXPO, organización que representa a la industria de hidrocarburos líquidos en México. Cajón Desastre: - Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, incluyendo a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías contra la 4T: Sanjuana de Arco Martínez, y su enjambre de larvas en celo: Luis Gerardo, Daniel, La Papera, entre otros. - Por cierto, ¿saben dónde vive Sanjuana? En el Sector Español de la Colonia Valle de San Ángel, de San Pedro Garza García. ¿Les dice algo este dato? A mí, sí... y mucho.

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