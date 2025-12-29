Se puede decir... Que a México le irá ‘bien’

Opinión
/ 29 diciembre 2025
    Se puede decir... Que a México le irá ‘bien’
    FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Pero no se puede decir... Que será si Claudia gobierna como debe de ‘ser’

Todo depende si la Presidenta no sigue dejando que personas ajenas a su Gobierno estén metiendo sus opiniones respecto a su criterio y forma de conducir al país, recordando que si se equivoca, es ella, pero si lo hace atendiendo a extraños comete un error garrafal, total, que la dejen gobernar, porque tiene capacidad, y sabe realizar sus funciones, y ya de una vez por todas evite a todos esos desconocidos que le bloquean su camino obstruyendo su trabajo, y la están dejando “quedar” mal.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

