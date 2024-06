Se puede decir... Que AMLO afirma que va muy “bien”

Pero no se puede decir... Que su Gobierno es una “utopía”. La verdadera realidad de todas las cosas, es que el plan de su Administración es quiérase o no, la de un claro Gobierno fallido, en la que nos ha arrastrado a los mexicanos a recibir de golpe y porrazo toda la problemática que provocó, si fue a propósito o se le vino encima sin darse cuenta, y ahora que está casi por terminar su dizque Presidencia, se encuentra metido en camisa de once varas, que no encuentra ni encontrará la forma de salir de ella, y todo por ignorar irresponsablemente a “sus” asesores.