Se puede decir... Que Claudia no debe meter su ‘cuchara’

En el engorroso asunto entre Venezuela y el Tío Sam, nuestra Presidenta se ha metido, sin que la llamaran, lo que sin duda hará que nuestro vecino del norte, tome represalias presionando a nuestro débil país, en donde más le duela como lo es el renglón comercial y económico, todo por ese error garrafal de Claudia, porque Trump nada más está esperando cualquier situación en su contra, para sacudirse su pintarrojeada cabellera y arremeter con la furia de un huracán, a que señora, está viendo la tempestad y no “se” hinca.