Se puede decir... Que Claudia no debe meter su ‘cuchara’

Opinión
/ 23 diciembre 2025
    Se puede decir... Que Claudia no debe meter su ‘cuchara’
    Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, encabezó la conferencia del pueblo realizada en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Pero no se puede decir... Que ya la “metió”

En el engorroso asunto entre Venezuela y el Tío Sam, nuestra Presidenta se ha metido, sin que la llamaran, lo que sin duda hará que nuestro vecino del norte, tome represalias presionando a nuestro débil país, en donde más le duela como lo es el renglón comercial y económico, todo por ese error garrafal de Claudia, porque Trump nada más está esperando cualquier situación en su contra, para sacudirse su pintarrojeada cabellera y arremeter con la furia de un huracán, a que señora, está viendo la tempestad y no “se” hinca.

Temas


política

Localizaciones


Venezuela

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se acerca el final

Se acerca el final
Las luces adornan los barcos en Riverplace Marina antes de un desfile navideño de barcos el viernes 12 de diciembre de 2025 en Portland, Oregón.

La guerra de la IA contra la Navidad
true

POLITICÓN: Con voto en contra de Morena y PT, aprueba Coahuila presupuesto 2026 por 78 mil mdp
La muerte de Elisa Loyo continúa sin resolución, su madre insiste en que se trató de un feminicidio y confía en que el nuevo gobierno federal retome el caso.

Al cumplirse 17 años del homicidio de la chef saltillense Elisa Loyo, su madre pide justicia a Sheinbaum (Primera parte)
El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de cinco vialidades pavimentadas en la colonia Las Margaritas, al poniente de Saltillo.

Saltillo: entregan pavimentación en Las Margaritas con inversión superior a 5 mdp
El tradicional buzón de Santa Claus en Saltillo supera ya las expectativas de años anteriores, al concentrar cientos de cartas enviadas por niñas y niños que mantienen viva la ilusión navideña.

Buzón de Santa Claus en Correos de Saltillo recibe cientos de cartas
Representación artística del exoplaneta PSR J2322-2650b. Las fuerzas gravitacionales del púlsar mucho más pesado que orbita están empujando al mundo con masa de Júpiter a esta extraña forma de limón.

Un planeta con forma de limón y el tamaño de Júpiter sorprende a científicos
true

El cambio de paradigma en favor de Trump ha muerto