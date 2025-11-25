Se puede decir... Que crece la ‘tensión’

Al estar amenazando Trump a Venezuela, con su poderoso y violento equipo militar, con el pretexto de eliminar a embarcaciones que son sospechosas -según él-, de transportar drogas en aguas internacionales del mar Caribe, y el océano Pacífico, y entre las que ha destruido, y desalmadamente ha asesinado a más de ochenta pescadores, que nada han tenido que ver con los motivos y alucinaciones del Presidente asesino, quién ya sembró la inseguridad en casi toda “América” del Sur.