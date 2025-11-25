Se puede decir... Que crece la ‘tensión’

Opinión
/ 25 noviembre 2025
    Se puede decir... Que crece la ‘tensión’
    Rastreo de los vuelos de aviones militares de EU que sobrevolaron las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia. Foto: EFE/@flightradar24

Pero no se puede decir... Que es por el aumento de amenaza “militar”

Al estar amenazando Trump a Venezuela, con su poderoso y violento equipo militar, con el pretexto de eliminar a embarcaciones que son sospechosas -según él-, de transportar drogas en aguas internacionales del mar Caribe, y el océano Pacífico, y entre las que ha destruido, y desalmadamente ha asesinado a más de ochenta pescadores, que nada han tenido que ver con los motivos y alucinaciones del Presidente asesino, quién ya sembró la inseguridad en casi toda “América” del Sur.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

