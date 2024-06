Se puede decir... Que dentro de su gira relámpago estuvieron por “acá”

Pero no se puede decir... Que vieron la retrasada “ASL”. Doña Claudia y AMLO, no les quedó de otra que la magna obra Agua Saludable para la Laguna, lleva un marcado e irresponsable atraso en su construcción, que con todo y eso, el señor Presidente se arriesgo afirmar que regresaría antes de concluir su Administración para según ÉL pomposamente la inaugurará, aunque pronto se lavó las manos para rectificar que si no, entonces lo haría la hoy virtual Presidenta electa, ya en funciones, pero mientras son peras o son manzanas, es otra de las obras de la “4T” inconclusas.