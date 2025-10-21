Se puede decir... Que el PAN rompe con el ‘PRI’

Por algún tiempo anduvieron de la mano como hermana y hermano, y de repente, el blanquiazul tomó la decisión de ya no querer nada con el RIP, disculpen, con el PRI, y de aquí en adelante irá solo en las próximas elecciones, y ha dejado de llamarse Prian, tomando la bandera de ir solo que mal acompañado de un Partido, partido, desprestigiado y sin ningún valor político, aunque el Partido Acción Nacional, no canta tan mal las rancheras, se está arriesgando a dejar esa alianza, que bien que mal, sí le “sirvió” de algo.