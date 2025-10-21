Se puede decir... Que el PAN rompe con el ‘PRI’

/ 21 octubre 2025
    Se puede decir... Que el PAN rompe con el ‘PRI’
    El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero (c), habla durante un un acto político en el anunció sobre la “modernizarse” y “abrirse a los ciudadanos” en la Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez

Pero no se puede decir... Que ha roto su alianza con “Él”

Por algún tiempo anduvieron de la mano como hermana y hermano, y de repente, el blanquiazul tomó la decisión de ya no querer nada con el RIP, disculpen, con el PRI, y de aquí en adelante irá solo en las próximas elecciones, y ha dejado de llamarse Prian, tomando la bandera de ir solo que mal acompañado de un Partido, partido, desprestigiado y sin ningún valor político, aunque el Partido Acción Nacional, no canta tan mal las rancheras, se está arriesgando a dejar esa alianza, que bien que mal, sí le “sirvió” de algo.

