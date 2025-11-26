Se puede decir... Que el paro nacional se torna ‘dañino’

Opinión
/ 26 noviembre 2025
    Se puede decir... Que el paro nacional se torna ‘dañino’
    CULIACÁN, SINALOA, 25NOVIEMBRE2025.- Hoy se cumplió el segundo día de bloqueos de productores agrícolas en las casetas de El Pisal y Costa Rica, ubicadas sobre la autopista Benito Juárez y la carretera Culiacán-Mazatlán, en el municipio de Culiacán. La protesta busca presionar a las autoridades para liberar los granos retenidos en bodegas y garantizar precios justos para sus cosechas. También mostraron su preocupación por las modificaciones de la Ley de Aguas Nacionales, ya que señalan que pueden afectar su derecho a los pozos de agua de sus tierras. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM José Betanzos Zárate

Pero no se puede decir... Que las pérdidas son “millonarias”

El paro nacional de camioneros en todas las carreteras del país, dió como resultado pérdidas millonarias, ya que las mercancías que transportan los que no son parte de tales movimientos, no llegan a tiempo a su destino, y se echan a perder lo que cargan, y lo que ha surgido: el Gobierno de Claudia, reaccionó lentamente, que en lugar de atender el grave asunto, ha delegado el caso a sus subalternos, como es el hecho, que le pasó la bolita a la Secretaria de Gobernación, que en vez de solucionar el “problema” lo politizó.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

