Se puede decir... Que el paro nacional se torna ‘dañino’

El paro nacional de camioneros en todas las carreteras del país, dió como resultado pérdidas millonarias, ya que las mercancías que transportan los que no son parte de tales movimientos, no llegan a tiempo a su destino, y se echan a perder lo que cargan, y lo que ha surgido: el Gobierno de Claudia, reaccionó lentamente, que en lugar de atender el grave asunto, ha delegado el caso a sus subalternos, como es el hecho, que le pasó la bolita a la Secretaria de Gobernación, que en vez de solucionar el “problema” lo politizó.