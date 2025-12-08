Se puede decir... Que está en la cuerda ‘floja’

El dictador Nicolás Maduro tiene sus días contados, según el decir del petulante de Donald Trump, ya que en cualquier momento puede ser víctima del poderío militar estadounidense, quien tiene listo todo lo necesario para tumbarlo de la presidencia bolivariana, ya que lo cataloga como el principal apoyo de los narcos que por mar y tierra surten del veneno con la maléfica droga al territorio del Tío Sam, y después ir contra países que según él, son cómplices de donde proviene la droga, entre ellos el cartel de sinaloa, que cuidado, está “en” México.