Opinión
/ 8 diciembre 2025
    Se puede decir... Que está en la cuerda ‘floja’
    El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se une a una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela. Foto: AP/Cristian Hernandez

Pero no se puede decir... Que pronto “caerá”

El dictador Nicolás Maduro tiene sus días contados, según el decir del petulante de Donald Trump, ya que en cualquier momento puede ser víctima del poderío militar estadounidense, quien tiene listo todo lo necesario para tumbarlo de la presidencia bolivariana, ya que lo cataloga como el principal apoyo de los narcos que por mar y tierra surten del veneno con la maléfica droga al territorio del Tío Sam, y después ir contra países que según él, son cómplices de donde proviene la droga, entre ellos el cartel de sinaloa, que cuidado, está “en” México.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

