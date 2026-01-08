Se puede decir... Que están en la ‘calle’

Opinión
/ 8 enero 2026
    Se puede decir... Que están en la ‘calle’
    FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO

Pero no se puede decir... Que más bien en la ‘ruina’

Son CFE y Pemex las que están quebradas debido a administraciones erróneas, sobre todo porque llevan a cuestas numerosas demandas judiciales desde hace tiempo, que según los diversos conocedores del estado económico y financiero de ellas, rebasan los sesenta mil juicios, más los que se les acumulen, lo que da una idea o demuestra que este par de llamadas empresas son un lamentable lastre para la administración de Claudia, quien aún no comprende tal situación, y así les dé todo el dinero posible, es dinero “bueno” al malo.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

