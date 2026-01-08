Se puede decir... Que están en la ‘calle’

Son CFE y Pemex las que están quebradas debido a administraciones erróneas, sobre todo porque llevan a cuestas numerosas demandas judiciales desde hace tiempo, que según los diversos conocedores del estado económico y financiero de ellas, rebasan los sesenta mil juicios, más los que se les acumulen, lo que da una idea o demuestra que este par de llamadas empresas son un lamentable lastre para la administración de Claudia, quien aún no comprende tal situación, y así les dé todo el dinero posible, es dinero “bueno” al malo.