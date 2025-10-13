Se puede decir... Que hay de herencias a ‘herencias’

Las familiares, son transferencias de obligaciones, derechos y bienes de una persona al heredero una vez que éste muere; en cuanto a las herencias políticas, ellas suelen ser complejas y dolorosas, para quien tiene la mala suerte de heredarlas, tales son las complejas herencias que le dejó AMLO a Claudia, que en realidad de las cosas, son cargas que contra su voluntad las tiene que lidiar durante todo su mandato, y no le queda de otra que aguantarlas, e irlas solucionando poco a poco, con berrinches “tras” berrinches.