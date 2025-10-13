Se puede decir... Que hay de herencias a ‘herencias’

Opinión
/ 13 octubre 2025
    Se puede decir... Que hay de herencias a ‘herencias’
    Souvenirs, del ex presidente AMLO y de la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum en puestos ambulantes del primer cuadro de Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Pero no se puede decir...Que la mayoría son “decepcionantes”

Las familiares, son transferencias de obligaciones, derechos y bienes de una persona al heredero una vez que éste muere; en cuanto a las herencias políticas, ellas suelen ser complejas y dolorosas, para quien tiene la mala suerte de heredarlas, tales son las complejas herencias que le dejó AMLO a Claudia, que en realidad de las cosas, son cargas que contra su voluntad las tiene que lidiar durante todo su mandato, y no le queda de otra que aguantarlas, e irlas solucionando poco a poco, con berrinches “tras” berrinches.

Temas


Derechos

Localizaciones


México

Personajes


Andrés Manuel López Obrador
Claudia Sheinbaum

COMENTARIOS