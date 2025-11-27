Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’

Opinión
/ 27 noviembre 2025
    Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’
    Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, durante conferencia en Palacio Nacional.

Pero no se puede decir... Que confiar siempre resulta “mortal”

Recientemente hemos visto que Claudia, descuida en forma exagerada su seguridad, con lo cual arriesga su vida, olvidando que fueron asesinados Álvaro Obregón, Luis Donaldo Colosio, y recientemente un Alcalde, y ella temerariamente parece jugar con su vida, en estos momentos en que se halla en medio de tormentosos problemas de toda índole, y que la mayoría de ellos no los ha logrado resolver, en cambio protege a capa y espada Palacio Nacional con vallas y refuerzos habidos y “por” haber.

Temas


Seguridad

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Luis Donaldo Colosio
Claudia Sheinbaum
true

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS