Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’
/ 27 noviembre 2025
Pero no se puede decir... Que confiar siempre resulta “mortal”
Recientemente hemos visto que Claudia, descuida en forma exagerada su seguridad, con lo cual arriesga su vida, olvidando que fueron asesinados Álvaro Obregón, Luis Donaldo Colosio, y recientemente un Alcalde, y ella temerariamente parece jugar con su vida, en estos momentos en que se halla en medio de tormentosos problemas de toda índole, y que la mayoría de ellos no los ha logrado resolver, en cambio protege a capa y espada Palacio Nacional con vallas y refuerzos habidos y “por” haber.