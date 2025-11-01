Se puede decir... Que la irresponsabilidad es ‘fatal’

Están brotando todas y cada una de sus irresponsabilidades que cometió en todo su vil Sexenio, que para empezar, una de ellas fue para darle a Claudia un gancho al hígado que no puede ocultar, puesto que su semblante adusto y desencajado la denunció, y no es para menos, pues el frenético de Trump, se la aplicó por culpa del ex Presidente, que por sus tantos y variados caprichos no respetó convenios y tratados sobre tráfico aéreo, y ahora el diabólico Presidente, en respuesta aprovechó en darle a México, una sopa de su “propio” chocolate.