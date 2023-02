Se puede decir... Que Lorenzo Córdova por fin dejará el “INE”

Pero no se puede decir... Que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se “cumpla”. El consejero presidente de dicha Institución, con quien tiene pleito casado AMLO, y quien legalmente cumplirá su ciclo, ya tiene un pie en el estribo y se tiene que ir, eso sí, recibirá una indemnización millonaria, la que con gusto le pagará la 4T, sustituyéndolo al parecer una fémina, de la que ya suena su nombre, a la que se le pagará un sueldo razonable, y no la suma exagerada que gana el actual, y que fue lo que dio lugar a que se enfrascaran en un pleito a muerte, “ambos” dos.