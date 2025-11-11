Se puede decir...Que más de lo ‘mismo’

/ 11 noviembre 2025
    Se puede decir...Que más de lo ‘mismo’
    Mario Aburto Martínez, fue presentado como actor material del asesinato el candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Foto: Cuartoscuro

Pero no se puede decir...Que no “cambian”

La Presidenta sigue queriendo tapar el sol con un dedo, o sea ya no encuentra con qué distractor echar mano, y buscando aquí y allá, alguien le recomendó que se sacará de la manga al supuesto segundo tirador o mejor dicho disparador en contra de Luis Donaldo Colosio, que aquí entre nos no lo fue, ya que Mario Aburto, realizó los dos disparos, hechos que ya fueron probados y recomprobados, porque el que decían que hizo el segundo disparo nunca fue él, ya que que jamás estuvo cerca de la víctima, con lo que le siguen fallando los “asesores” a Claudia.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

