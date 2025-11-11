Se puede decir...Que más de lo ‘mismo’

La Presidenta sigue queriendo tapar el sol con un dedo, o sea ya no encuentra con qué distractor echar mano, y buscando aquí y allá, alguien le recomendó que se sacará de la manga al supuesto segundo tirador o mejor dicho disparador en contra de Luis Donaldo Colosio, que aquí entre nos no lo fue, ya que Mario Aburto, realizó los dos disparos, hechos que ya fueron probados y recomprobados, porque el que decían que hizo el segundo disparo nunca fue él, ya que que jamás estuvo cerca de la víctima, con lo que le siguen fallando los “asesores” a Claudia.