Se puede decir... Que México al ‘garete’

Al menos y al parecer ese es el sentir de la población en general, por los garrafales errores de la mal llamada 4T, y ni se diga el errático proceder de Claudia, al seguir con el continuismo de su asesor, mentor y protector, disculpen, antecesor, que le dejó un tiradero por todos lados, que da miedo, y por angas o mangas, se resiste a reconocer y aceptar, y del que ya es hora lo tire al cesto de la basura, porque la única perjudicada es ella, y en ese daño se lleva entre los pies a sus gobernados, entonces abra los ojos y por “favor” recapacite.