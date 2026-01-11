Se puede decir... Que Noroña es un Rey sin ‘corona’

/ 11 enero 2026
    Se puede decir... Que Noroña es un Rey sin 'corona'
    FOTO: TOMADA DE REDES SOCIALES

Pero no se puede decir... Que se la pasa ‘viajando’

Gerardo Fernández Noroña pasó el fin de año en Roma, Italia, a donde viajó en vuelos VIP’s, despilfarrando miles en dólares, como millonario que lo es, haciendo a un lado la sobada austeridad republicana, que pregona a los cuatro vientos la 4T, lo que a él le vale una pura y dos con sal, como lo hizo con su lujosa residencia que le costó 12 millones de pesos mexicanos, y así seguirá mientras viva y tenga el apoyo descarado de AMLO, y Claudia cumpla, disculpen, con las órdenes y los caprichos de “su” Mentor.

Gerardo Fernández Noroña

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

