Se puede decir... Que Noroña es un Rey sin ‘corona’

Gerardo Fernández Noroña pasó el fin de año en Roma, Italia, a donde viajó en vuelos VIP’s, despilfarrando miles en dólares, como millonario que lo es, haciendo a un lado la sobada austeridad republicana, que pregona a los cuatro vientos la 4T, lo que a él le vale una pura y dos con sal, como lo hizo con su lujosa residencia que le costó 12 millones de pesos mexicanos, y así seguirá mientras viva y tenga el apoyo descarado de AMLO, y Claudia cumpla, disculpen, con las órdenes y los caprichos de “su” Mentor.