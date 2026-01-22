Se puede decir... Que pegan al por mayor sus ‘amenazas`

Por culpa de Trump no cabe la menor duda que los precios de las acciones, ya recibieron las consecuencias, y en Wall Street cayeron, pues las pérdidas fueron globales, se dejaron sentir casi de inmediato en todos los sectores, lo cual es insoportable ya su agresiva actitud, y para acabarla de amolar ahora ya la agarró en contra de la indefensa de Groenlandia, lo que su agresiva actitud ha provocado una tremenda rabia en toda Europa en su contra, y hará que los líderes mundiales tomarán una seria actitud, cuando se “reúnan” en Suiza.