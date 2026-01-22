Se puede decir... Que pegan al por mayor sus ‘amenazas`

/ 22 enero 2026
    Se puede decir... Que pegan al por mayor sus ‘amenazas`
    Jesper Rabe Tonnesen lleva una gorra roja con los lemas "Make America Go Away", en Copenhague, Dinamarca, jueves 15 de enero de 2026. Foto: AP/James Brooks

Pero no se puede decir... Que las sigue lanzado con “saña”

Por culpa de Trump no cabe la menor duda que los precios de las acciones, ya recibieron las consecuencias, y en Wall Street cayeron, pues las pérdidas fueron globales, se dejaron sentir casi de inmediato en todos los sectores, lo cual es insoportable ya su agresiva actitud, y para acabarla de amolar ahora ya la agarró en contra de la indefensa de Groenlandia, lo que su agresiva actitud ha provocado una tremenda rabia en toda Europa en su contra, y hará que los líderes mundiales tomarán una seria actitud, cuando se “reúnan” en Suiza.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos de Coahuila.

