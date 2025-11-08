Se puede decir... Que se atiza la fuga de ‘capitales’

Opinión
/ 8 noviembre 2025
    Se puede decir... Que se atiza la fuga de ‘capitales’
    Hasta ahora van siete veces en las que el Banco de México baja las tasas de interés. Foto: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Pero no se puede decir... Que es por reducir tasas de “interés”

Cero y ya van siete en lo que va del año que el Banxico baja las tasas de interés para que quede en siete punto veinticinco por ciento, esta decisión la consideran injusta y agresiva los ahorradores que viven de sus intereses, que ahora buscarán poner sus ahorros donde les paguen lo justo y necesario, con lo que se dará paso a que aumente por inercia la fuga de capitales, contra lo que aduce el banco de México, en el sentido de que lo hace para abaratar el dinero que presta la banca nacional, que por un lado apoya y por el “otro” daña.

Temas


Economía
finanzas

Localizaciones


México

Organizaciones


Banxico
true

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS