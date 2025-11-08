Se puede decir... Que se atiza la fuga de ‘capitales’

Cero y ya van siete en lo que va del año que el Banxico baja las tasas de interés para que quede en siete punto veinticinco por ciento, esta decisión la consideran injusta y agresiva los ahorradores que viven de sus intereses, que ahora buscarán poner sus ahorros donde les paguen lo justo y necesario, con lo que se dará paso a que aumente por inercia la fuga de capitales, contra lo que aduce el banco de México, en el sentido de que lo hace para abaratar el dinero que presta la banca nacional, que por un lado apoya y por el “otro” daña.