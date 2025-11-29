Se puede decir... Que se habían ‘tardado’
Pero no se puede decir... Que tenía que “caer”
Por fin Alejandro Gertz Manero, el fiscal de hierro, como se le conocía y sobre todo por ser super protegido de AMLO, el que hacia y deshacía a su antojo revolviendo asuntos personales, con su cometido, sin que nadie le cuestionara esas ilegales actitudes, y se sintiera intocable, pero por fortuna no hay mal que dure cien años, y ahora la historia se repite, pues para que Plutarco Elías Calles, no le estorbara a Tata Cárdenas, éste lo tuvo que echar del país, y acabar el Maximato existente, y ahora ocurre casi lo mismo, con el susodicho fiscal, que también un día volverá, pero regresará en su “caja” mortuoria.