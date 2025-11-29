Se puede decir... Que se habían ‘tardado’

Opinión
/ 29 noviembre 2025
    Se puede decir... Que se habían ‘tardado’
    En la imagen, la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero en la mañanera del 08 de mayo de 2025, en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso

Pero no se puede decir... Que tenía que “caer”

Por fin Alejandro Gertz Manero, el fiscal de hierro, como se le conocía y sobre todo por ser super protegido de AMLO, el que hacia y deshacía a su antojo revolviendo asuntos personales, con su cometido, sin que nadie le cuestionara esas ilegales actitudes, y se sintiera intocable, pero por fortuna no hay mal que dure cien años, y ahora la historia se repite, pues para que Plutarco Elías Calles, no le estorbara a Tata Cárdenas, éste lo tuvo que echar del país, y acabar el Maximato existente, y ahora ocurre casi lo mismo, con el susodicho fiscal, que también un día volverá, pero regresará en su “caja” mortuoria.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

