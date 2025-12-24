Se puede decir... Que Trump presume buques ‘bélicos’

No cabe duda que con ellos hará destrozos y bombardeos sin ton ni son en el Pacífico y el Caribe, con lo que amenaza a cualquier país que se atreva a desafiarle, por lo pronto sigue practicando al tiro blanco, en contra de lanchas que para Él son sospechosas de transportar estupefacientes, y que califica sin la más mínima investigación, y que con el tiempo, éste ente criminal, será tildado como el Presidente más sanguinario de la era moderna, porque abusa de lleno y al máximo de su potente “poderío” militar.