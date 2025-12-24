Se puede decir... Que Trump presume buques ‘bélicos’

Opinión
/ 24 diciembre 2025
    Se puede decir... Que Trump presume buques ‘bélicos’
    El presidente Donald Trump llega a su club Mar-a-Lago para anunciar el desarrollo de un nuevo buque de guerra en Palm Beach, Florida. Foto: AP Foto/Alex Brandon

Pero no se puede decir... Que son mortíferos y “letales”

No cabe duda que con ellos hará destrozos y bombardeos sin ton ni son en el Pacífico y el Caribe, con lo que amenaza a cualquier país que se atreva a desafiarle, por lo pronto sigue practicando al tiro blanco, en contra de lanchas que para Él son sospechosas de transportar estupefacientes, y que califica sin la más mínima investigación, y que con el tiempo, éste ente criminal, será tildado como el Presidente más sanguinario de la era moderna, porque abusa de lleno y al máximo de su potente “poderío” militar.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

La Navidad en tiempos de guerra: Una expresión de resistencia simbólica