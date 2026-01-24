Se puede decir... Que Trump sigue con sus ‘locuras’
24 enero 2026
Pero no se puede decir... Que así “seguirá”
Se ha vuelto totalmente fuera de sí, ya no se le cree absolutamente en nada, de plano ha perdido la razón, y no es posible de que Estados Unidos, el país más grande y poderoso del mundo se encuentre en sus manos, porque en uno de sus arranques de locura, podría llevar al mundo entero a una conflagración, que sería la tercera guerra mundial, que por años se ha tratado de evitar a toda costa, pero como se ha venido viendo el panorama lleno de una fuerte irresponsabilidad, ahora sí sería, “el” acabose.