Se puede decir... Que Trump sigue con sus ‘locuras’

Se ha vuelto totalmente fuera de sí, ya no se le cree absolutamente en nada, de plano ha perdido la razón, y no es posible de que Estados Unidos, el país más grande y poderoso del mundo se encuentre en sus manos, porque en uno de sus arranques de locura, podría llevar al mundo entero a una conflagración, que sería la tercera guerra mundial, que por años se ha tratado de evitar a toda costa, pero como se ha venido viendo el panorama lleno de una fuerte irresponsabilidad, ahora sí sería, “el” acabose.