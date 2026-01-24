Se puede decir... Que Trump sigue con sus ‘locuras’

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 24 enero 2026
    Se puede decir... Que Trump sigue con sus ‘locuras’
    El presidente Donald Trump habla tras la firma de la carta de la Junta de Paz durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Foto: AP/Evan Vucci

Pero no se puede decir... Que así “seguirá”

Se ha vuelto totalmente fuera de sí, ya no se le cree absolutamente en nada, de plano ha perdido la razón, y no es posible de que Estados Unidos, el país más grande y poderoso del mundo se encuentre en sus manos, porque en uno de sus arranques de locura, podría llevar al mundo entero a una conflagración, que sería la tercera guerra mundial, que por años se ha tratado de evitar a toda costa, pero como se ha venido viendo el panorama lleno de una fuerte irresponsabilidad, ahora sí sería, “el” acabose.

Temas


Amenazas
política

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos de Coahuila.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad
Personas protestan contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al Ayuntamiento de San Antonio, Texas.

San Antonio, la ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por presencia de agentes del ICE