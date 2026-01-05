Se puede decir... Que Venezuela es intervenida por ‘Trump’

Opinión
/ 5 enero 2026
    Se puede decir... Que Venezuela es intervenida por ‘Trump’
    FOTO: ALEX BRANDON/AP

Pero no se puede decir... Que cumplió su ‘sueño’

Haciendo alarde de fuerte poderío militar, cumplió su amenaza el sanguinario Presidente de Estados Unidos, y detuvo a Nicolás Maduro junto con su esposa, y en dicho operativo de inmediato fueron transportados a Estados Unidos para ser juzgados y sentenciados, y de paso amenazó a Cuba y Colombia, y asimismo extendió tal amenaza en contra de México, aduciendo que Claudia no gobierna al país mexicano, y quienes lo gobiernan son los cárteles de la droga, y habrá que actuar en consecuencia, “soslayando” la amistad.

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

