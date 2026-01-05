Se puede decir... Que Venezuela es intervenida por ‘Trump’

Haciendo alarde de fuerte poderío militar, cumplió su amenaza el sanguinario Presidente de Estados Unidos, y detuvo a Nicolás Maduro junto con su esposa, y en dicho operativo de inmediato fueron transportados a Estados Unidos para ser juzgados y sentenciados, y de paso amenazó a Cuba y Colombia, y asimismo extendió tal amenaza en contra de México, aduciendo que Claudia no gobierna al país mexicano, y quienes lo gobiernan son los cárteles de la droga, y habrá que actuar en consecuencia, “soslayando” la amistad.