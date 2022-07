Lo siento. No podré evitar el tema. Los equipos de flag football de México han regresado con medallas de bronce para varonil y oro para femenil. Yo sé lo que les costó a estos atletas lograr esto. Estoy más allá de palabras del orgullo y la emoción, pero va más allá. Mi hija es receptora del equipo femenil. Y no, no puedo explicar lo que siento. Lo que sí puedo articular es que mientras los medios, y muchas personas, se concentran en los resultados insatisfactorios de la selección mexicana de soccer, los equipos de flag football y muchos otros atletas (patinaje sobre ruedas, tiro con arco, ráquetbol) han puesto a su país en un lugar de honor y orgullo. ¡Ojo, México! El privilegio es tuyo por ser digno de que estos atletas se partan su madre por tu bandera, que es su bandera. No es al revés. Ellos no te deben nada. Ellos ya comprobaron que están dispuestos a entregarse por ti, por sus familias. No puedo hablar con certeza sobre otros atletas, pero el conjunto de flag football femenil juega en equipo con su bandera en alto. No son atletas individualistas.

Hoy amanecen comentarios sobre el poco apoyo que tiene el flag football y los resultados a nivel mundial que han dado los equipos mexicanos desde hace muchos años. ¡Señores! El flag football subirá a deporte olímpico para el año 2028. ¿Los jugadores y sus familias vamos a seguir haciendo rifas y buscando patrocinios fraccionarios para que ellos representen a México? ¿Van a tener que seguir pagando el peaje en vez de que México pague por el honor de tener atletas de este nivel y calidad?

Se tenía que decir...