¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y no le estoy echando porras a la selección mexicana ahora que arranca el mundial de soccer

He estado viendo una serie en la que una pareja remodela casas. Las casas de inicio llegan a estar en condiciones bastante deplorables. Ellos toman estas casas y entregan al comprador una casa que no es nueva pero que sí está en condiciones magníficas. Las entregan decoradas, con diseños que dan nueva vida a las casas y a las personas que las ocuparán. Nuestras vidas son algo similares. Ya están vividas hasta el momento actual. No podemos deshacer ni un paso del camino andado, pero a partir de hoy podemos diseñar lo que sigue en el camino. Podemos cambiar colores, direcciones, gustos, pensamientos, creencias y metas. Esto no significa que reneguemos del pasado y mucho menos que nos arrepintamos de las decisiones que hemos tomado antes. ¡Ah! Y no es tomar pasos para atrás. La historia de nuestra vida no puede desandarse y eso significa que no existen pasos hacia atrás. Todo es hacia el futuro.

Lo que hace que el trabajo de esta pareja sea tan especial es la visión que logran tener de lo que puede llegar a ser un espacio que en el presente parece no tener nada que ofrecer. ¿Sientes que tu vida ha dejado de tener sentido y propósito? Si usas la creatividad y te atreves a mirar lo que puede ser... en realidad hay pocos límites. Sé que no todos pueden lograr la visión de algo mejor y a la vez alcanzable, pero sé que moviéndonos poco a poco podemos terminar en un espacio que nos aporta muchísima satisfacción y un estado de contento.

Hoy, al trabajar con una mujer, me di cuenta de que ella podría cambiar mucho en su vida si lograra ajustar algunos de sus pensamientos. Son pensamientos que ella entretiene de manera habitual y que funcionan como justificaciones por no hacer ciertas cosas que podrían darle un giro importante a ciertos aspectos de su vida. Cierto es que es muy fácil decir eso y no tan fácil llevar a cabo algo así. Pero les cuento que en el transcurso de varios años he visto a esta mujer hacer esto con muchas de sus creencias. Sé que ella puede, y sé que nosotros podemos.